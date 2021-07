La correntina Eunice Gauna, al mundial de pádel

La Asociación de Pádel Argentino (APA), dio a conocer las parejas que van a representar al país en el XIII Mundial de Menores de Torreón en México que tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre de este año. Entre las clasificadas se encuentra la correntina Eunice Gauna Badaró (sub 16), quien recientemente participó del Torneo Selectivo de Menores que se realizó en Villa Carlos Paz (Córdoba). El Torneo se disputó en los clubes Pádel Pro, Lawn Padel Indoor Club, Lake Padel y Sarmiento Pádel.

Eunice Gauna Badaró tuvo como compañera a la chaqueña, oriunda de Villa Ángela, María Laura Ferreyra. Ambas se consagraron campeonas invictas en la categoría femenina Sub 16 y de esa forma lograron el pasaporte certamen en suelo mexicano.

La palista correntina y su compañera arrasaron en Villa Carlos Paz sin ceder sets, triunfando en sus cinco partidos. En el primer día de actividades, ambas jugadoras arrancaron con tres victorias al hilo, con este detalle: 6-2 y 6-2 vs. Flores Caprillo; 6-3 y 6-1 vs Carnevale-Andreoli y 6-1 y 6-3 vs Albornoz-Gómez.

De esa forma, accedieron a las semifinales. Allí se impusieron por 6-1 y 6-3 a Darboure-Suárez. En la gran final, no dejaron ningún tipo de de dudas y con un contundente 6-2 y 6-3 sobre el binomio Albornoz-Gómez, lograron el título y por ende el boleto al Mundial.

La edición XIII del mundial se desarrollará en la modalidad Open por parejas nacionales y por selecciones nacionales en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 de las ramas femenina y varones. Se disputan el pase más de 93 países en todo el mundo por medio de eliminatorias, clasificando de forma directa al Mundial los mejores 12 y adicionalmente 8 países compiten por los últimos 4 lugares, teniendo en total 16 países (alrededor de 700 parejas) que competirán en la fase final, aquí en Torreón, en un formato muy similar al que utiliza la Fifa para los mundiales de fútbol.