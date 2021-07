Robaron las medallas de un excombatiente de Malvinas en Corrientes y pide recuperarlas

Un veterano de Malvinas pidió la solidaridad de los vecinos de una localidad correntina en la que es oriundo, para recuperar medallas de reconocimientos por su labor realizada en guerra.

Los delincuentes ingresaron al domicilio el pasado sábado 17, por calle Entre Ríos al 800 en la localidad de Monte Caseros. En el hecho delictivo no solo se llevaron medallas sino también dinero y otro elementos de la familia de Antonio Héctor Ríos, que pide colaboración para recuperar las medallas de valor "sentimental".

El excombatiente pidió a través de las redes sociales, si alguien ofrecen las medallas o las encuentran tiradas que le den aviso. Ríos tenía cuatro medallas de reconocimiento por su valor en la guerra y espera encontrarlas.

“Por este medio pido colaboración a la población en general. Ya que fui perjudicado por la inseguridad que se sufre a diario en varios puntos de nuestra ciudad.. en este caso ingresaron a mí domicilio y me robaron 4 medallas de mucho valor sentimental, además de una suma de dinero, pero más me interesa las medallas ya que me fueron entregadas como reconocimiento x ser un ex veterano de guerra de Malvinas, si alguien ofrece no las compré o si las encuentran tirada por favor les pido avisen”, destacó Ríos a través de su cuenta de Facebook.