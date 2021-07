Una joven denunció en Chaco a su padrastro correntino por manosearla

Una joven de 21 años denunció ante la Policía de Chaco a su padrastro, indicando que el hombre había por abusado sexualmente de ella y exhibido sus genitales, aprovechando la ausencia de su madre. Si bien el caso sucedió en Corrientes, la joven debió huir de su hogar y radicar la denuncia de los hechos en la vecina ciudad de Resistencia.

El acusado es un ex militar de nombre Francisco, de aproximadamente 55 años. El ex integrante del Ejército Argentino, se desempeña como comerciante en Corrientes.

"Desde adolescente, mi padrastro trataba muy mal a mis amigos y no les permitía acercarse o juntarse conmigo", indicó la joven. El hombre vive con su madre desde el 2011, pero fue recién en marzo de 2020 cuando la situación abusiva comenzó. "Él se me acercó de manera distinta, me tocó los pechos y me dijo que estaba linda", detalló la muchacha. "Otro día cuando entré a la pieza de mi mamá a dejar unas cosas, él estaba en la cama y sacó su pene, diciéndome que quería que yo sea la madre de sus hijos", reza el documento oficial.

La denuncia fue formulada en la División Violencia familiar y Generó Metropolitana de la ciudad de Resistencia. Según relató la joven ante las autoridades, su madre y su padrastro, ambos propietarios de un polirrubro en el barrio Serantes, la mantenían encerrada y violentaron la privacidad de sus redes sociales, publicando algunos hechos falsos sobre su verdadero padre.

La chica explicó que le relató a su madre la situación, pero esta no le creyó, por lo que tuvo que irse de Corrientes y cruzarse a la vecina ciudad de Resistencia en la provincia de Chaco, donde reside uno de sus hermanos.

Según refiere la joven, esta situación le alteró la vida y en los últimos meses estuvo realizando tratamientos psicológicos y otras actividades, para mitigar el trauma que le causó el abuso al que fue sometida.

Ahora el caso está en manos de la justicia Chaqueña, aunque el delito ocurrió en jurisdicción de Corrientes.

Con información de Roberto Zorrilla.