Chilavert arremetió contra la Conmebol y Alejandro Domínguez

José Luis Chilavert no deja de ser crítico de la Conmebol y sus dirigentes cada vez que lo cree necesario.

Ante el escándalo que sucedió con Boca, iniciado por sentirse perjudicado por el VAR en la eliminación por penales en octavos de la Libertadores ante Atlético Mineiro, el arquero paraguayo fue entrevistado en Radio La Red y opinó al respecto: defendió al Xeneize y explotó contra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

"Todo el mundo está escandalizado de lo que pasó con Boca, pero yo hace bastante tiempo vengo denunciando a este personaje nefasto que es Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. También vengo diciendo que están matando al fútbol. El VAR había llegado para trasparentar al fútbol, pero lamentablemente hoy en día está cada vez más contaminado", comenzó.

Luego, agregó: "No me llama la atención porque fue muy alevosa la manera en que lo han sacado a Boca. Fue perjudicado en su propio estadio la semana pasada, y lo que se vio ayer... claramente al arquero se le escapó la pelota, le convierten gol, van con la imagen para atrás y dicen no, que un jugador estaba adelantado. Pero ese jugador no participa en la jugada según la reglamentación nueva de la FIFA. Lo que pasa es que el VAR lo utilizan para beneficiar a sus amigos. Domínguez es pro Brasil. Da la casualidad que en la primera fase de Libertadores y Sudamericana, pasan todos los brasileños. Ahí uno se da cuenta el beneficio que le da la Conmebol a los equipos brasileños".

Para cerrar, sentenció: "Entiendo la reacción de los jugadores de Boca. Uno prepara todo para ganar un partido de fútbol y te roban el partido así, utilizando el VAR, es vergonzoso. Se desnaturaliza todo. También está la pérdida económica que le genera al club. Todos los presidentes de los clubes de Argentina deberían apoyar a Boca. Acá no es Boca, es el fútbol. Hoy les toca a ellos el robo, y si le roban a Boca así, ¿qué le queda al resto? Domínguez está mostrando la tiranía que es la Conmebol y que beneficia a sus amigos".

TyC Sports