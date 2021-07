Evalúan implementar una vacunación anticovid con “demanda libre”

En el Gobierno provincial adelantaron que están evaluando implementar puntos de vacunación permanentes en los que no será necesario pedir turnos porque funcionarán a “demanda libre”, pero dependerá de la cantidad de dosis que lleguen a Corrientes. En tanto, ayer se inició la inmunización para estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), y en la primera jornada se inoculó a más de 400 personas.

En diálogo con los medios, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, adelantó ayer que en el Ejecutivo están “próximos” a implementar una vacunación contra el coronavirus que no requiera de turnos, y que sea a “demanda libre”. “Estamos conformes por el avance del plan de vacunación y estamos próximos a arrancar con la vacunación a demanda libre. Es el ministro de Salud (Ricardo Cardozo) quien deberá analizar y tomar esa decisión cuando se dé la oportunidad”, afirmó, aunque también aclaró que “primero vamos a continuar vacunando de acuerdo con nuestra plantilla de inscripción”.

Si bien Vignolo no lo precisó, se sabe que la incorporación de esta metodología de inmunización para la población depende de la cantidad de vacunas que lleguen a la provincia, y de cuántas sobren por la no asistencia o no inscripción de las personas que están en condiciones de hacerlo. En Resistencia, por ejemplo, existe desde la semana pasada un punto fijo de inoculación al que las personas concurren en un determinado horario para recibir una dosis.

Estudiantes

En el Módulo de Bioquímica del Campus Deodoro Roca comenzó ayer la vacunación contra el covid-19 para estudiantes de la Unne que residen en Corrientes. El decano de la Facultad de Derecho y responsable de dicho campus, Mario Villegas, destacó que solo en el turno de la mañana se inmunizó a 483 alumnos y alumnas.

“Tenemos un puesto previsto para mil personas porque tenemos mil dosis del primer componente. Durante el primer horario de la mañana, de 8 a 12, 483 estudiantes universitarios pudieron recibir la vacuna, estamos más o menos en la estimación que se había hecho sobre la convocatoria”, declaró a Radio Sudamericana.

“En su gran mayoría eran jóvenes menores de 25 años los que asistieron, eso es una tranquilidad, porque vemos que la juventud está interesada en vacunarse y para nosotros es importante porque el año que viene la universidad quiere retomar la presencialidad de las clases”, añadió.

De esta manera, la inoculación para el alumnado de la Unne seguirá hoy en el SUM de la Facultad de Ciencias Veterarias, ubicada en el Campus Cabral. El horario del operativo será de 8 a 12 y de 14 a 18, y se solicita al estudiantado que asista con DNI y libreta universitaria o constancia de alumno o alumna regular.