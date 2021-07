La Argentina recibirá componentes para elaborar 1.600.000 de dosis 2 de Sputnik V

La Argentina recibirá en los próximos días 1.000 litros del componente activo de la vacuna Sputnik V para completar la producción de cerca de 1.600.000 dosis 2 en la planta que el Laboratorio Richmond posee en el partido bonaerense de Pilar, informaron fuentes oficiales.

Las autoridades rusas respondieron así a los reclamos que llevaron a cabo en los últimos días la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, a raíz de las demoras registradas en las entregas del segundo componente.

Ese pedido quedó formalizado en una misiva enviada a las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que produce el inmunizante contra el coronavirus.

"La carta de Nicolini -difundida este jueves por varios medios de prensa- es el reclamo de una funcionaria para que se cumpla un contrato firmado. Lo que demuestra que Argentina no acepta cambios de condiciones ni favorece a ningún laboratorio en particular", señalaron las fuentes consultadas por Télam.

En declaraciones radiales, Vizzotti explicó que "es una práctica muy común discutir los contratos".

Y agregó: "Ante una situación mundial como la que venimos viendo y una dificultad en la producción, es algo muy habitual estas situaciones y estas presiones. Si no la hacemos nosotros, la hacen otros", explicó la ministra.

La funcionaria agregó que "el desafío que tiene ahora el Estado pasa por "completar esquemas de la Sputnik porque de Sinopharm hay cantidades suficientes y de AstraZeneca se reciben".

"Recibimos la semana pasada 550 mil dosis de Sputnik. Como resultado de esta negociación, de este mail, de esta presión, se está acelerando muchísimo el trabajo desde Richmond sobre todo para la dosis 2. Están formulados y esperando el control de calidad unas 183 mil dosis".

Además, Vizzotti aseguró: que "la vacuna Sputnik es de las más eficaces que tiene el mercado y con una dosis es muy similar al esquema completo de AstraZeneca y Sinopharm".

La ministra consignó que en la reunión que se celebró la semana pasada en el Consejo Federal de Salud se avanzó con las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para consensuar "qué se va a hacer con esta donación de vacunas Moderna que "es la más grande que se ha hecho a un país de Latinoamérica".

"Estamos a la espera de la autorización para poder usarlas en adolescentes. Ese es el motivo por el que todavía no se han distribuido. Siempre pensamos en Moderna para la vacunación en adolescentes y al darse la donación, nos pareció muy estratégico esperar una o dos semanas para ver si se puede obtener la autorización para proteger a este grupo", observó la ministra.

En relación con el avance del plan de vacunación, Vizzotti afirmó que Argentina "tiene muchas dosis para adultos" en la actualidad, y que se inocula "a un ritmo muy acelerado".

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ponderó el contenido de la carta de Nicolini a las autoridades rusas, al considerar que se refleja "una defensa de los intereses nacionales" en un momento en el cual se verifican incumplimientos por parte de los laboratorios extranjeros que producen fármacos contra la Covid 19.

"La carta responde a intereses nacionales. Me pareció muy interesante y me parece que tampoco hay que hacer de esto algo que sorprenda demasiado. Todos los laboratorios, en todos los países del mundo no se ha cumplido los esquemas pautados por diversas razones", observó Kreplak en declaraciones radiales.

Télam