Diego Leuco opinó acerca de la furia de Marcelo Tinelli: "Estamos todos remando"

El miércoles a la noche, Marcelo Tinelli desconcertó a sus seguidores en las redes sociales. El conductor de "ShowMatch" colgó una placa en su cuenta de Instagram, con un fuerte mensaje, que provocó todo tipo de especulaciones.

"Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", escribió Tinelli, sin mencionar a nadie en particular y generó una enorme intriga. ¿A quién estaban dirigidas esas palabras?, era la pregunta que se hicieron muchos de sus seguidores.

El enojo de Marcelo tiene que ver con el rating que recibe de "Telenoche", el noticiero que conducen Luciana Geuna y Diego Leuco. Por esa razón, "ShowMatch" empieza con un número por debajo de los dos dígitos, lo que obliga al conductor a hacer un gran esfuerzo para acercarse a la competencia.

De todos modos, en El Trece preparan cambios para reforzar el prime time. El lunes 26, Guido Kaczka debuta con una nueva temporada de "Los 8 escalones", el ciclo de preguntas y respuesta que estuvo al aire entre enero de 2014 y junio de 2016. La gran novedad: los participantes podrán ganarse un millón de pesos.

Y este viernes, Diego Leuco habló en exclusivo con "Intrusos" (América TV) y se refirió al enojo de Tinelli: "Me sorprendió, estamos todos remando", arrojó el conductor del noticiero del canal del solcito.

"Es un año difícil, un año donde a Telefe le está yendo muy bien con un montón de productos que la están rompiendo... Telenoche, para mí, está haciendo un gran trabajo y que bueno que haya una competencia sana y linda. Y a todos nos gusta ganar y que nos vaya bien", añadió el periodista.

Sobre el mensaje de Tinelli, comentó: "Me sorprendí porque no lo sentí que era algo puntual con algún programa en particular. Te toque en el horario en que te toque, estamos todos remando en la tele en general. La tele se ha vuelto un medio en remarla. Igual está bien, son broncas que te pueden pasar, ojalá que no. Además son decisiones que toma el canal y es así históricamente, No creo que estemos en el medio de nada".

