Cinthia Fernández firmó su precandidatura a diputada

Cinthia Fernández confirmó hace unas semanas en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que será candidata a diputada, algo que ya venía analizando hace tiempo.

La panelista contó que se postulará como candidata en las elecciones legislativas de este año y está trabajando "en silencio" para eso y dedicarse desde "el lado de mujer" con sus vivencias. Destacó además el trabajo de Irma Roy.

"Sí, la semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático", confirmó la panelista mientras Beto Casella se encontraba en el móvil.

Y añadió segura: "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer".

Y amplió al respecto: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo".

Lo cierto es que finalmente el jueves, Fernández, que hace unos días se cruzó al aire con la diputada Amalia Granata, firmó el documento donde formalmente se involucra activamente en la política nacional.

"Día muy importante para mi. Ya soy Pre candidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres *que merecen ser escuchadas*. Para adelante como siempre en mi vida! #Convoz", expresó en su posteo de Instagram.

PrimiciasYa