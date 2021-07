La directora correntina Clarisa Navas consiguió el apoyo del Incaa para su tercer proyecto

El tercer largometraje de la directora correntina, Clarisa Nacas, resultó entre los ganadores del concurso federal de proyectos documentales inéditos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Este proyecto largamente acariciado por la cineasta local, conocida por encabezar la multipremiada película "Las Mil y Una", empezó a realizarse cuando el Programa Ibermedia, de estímulo y financiamiento de producciones cinematográficas, publicó la lista de propuestas seleccionadas en su convocatoria 2020: entre las mismas se encuentra la producción paraguayo-argentina El príncipe de Nanawa, que será el tercer largometraje de la directora. El proyecto fue seleccionado junto con una veintena de producciones cinematográficas argentinas, como el documental Chocobar, de la célebre directora salteña Lucrecia Martel.

Además de contar con el apoyo del Incaa, el ente público del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina que se encarga del fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de Argentina, el proyecto es respaldado por Yagua pirú Cine y Gentil, de Argentina y por Tekoha Audiovisual y elFondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), del Paraguay.

La película de no ficción es construida con los diarios fílmicos de su protagonista, Angel Stegmayer, combinados con imágenes de diferentes registros que dialogan entre sí y acompañan desde hace tiempo sus encuentros con la directora. En marzo de este año el proyecto documental fue parte de la sección largometrajes en el festival francés Visions du Réel. Se trata de una película híbrida, que cuenta con diálogos entre formatos.

Según detallaron anteriormente a ellitoral.com.ar la directora y su producción, “El príncipe de Nanawa” es una “filmación de un vínculo” que ya lleva varios años y que pretenden extenderla por al menos dos años más, en la frontera de Paraguay con Clorinda. “Seguimos grabando uno o dos años más porque es una película sobre los vínculos y el crecimiento de una relación muy hermosa con un niño, que empezamos a filmar cuando tenía 9 años, y ahora está por cumplir 15”, detalló Navas.

En entrevista para el sitio argentino Cinetosis, la directora señala que “el proceso creativo está ligado a cuestiones y temas que pasan por un lugar existencial. Preguntas que están rodando todo el tiempo y tienen que ver con el existir en un mundo complejo, injusto y que duele. Para mí esto está muy ligado a Corrientes o el NEA. Eso que pasa por un lugar tan propio y que conozco me ayuda a correrme de lo dramático y acercarme al humor, al absurdo cotidiano, alejarme del sentido común. Eso ocurre en Corrientes, donde creo que existe un modo muy particular de estar y de existir. Luego esas cuestiones se van armando de un modo más sinestésico, que tiene que ver con la música que se oye en el barrio, el atardecer, las luces de tungsteno, que me dan una emocionalidad muy especial que luego trato de llevarla al film”.