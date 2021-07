Espert y Milei presentaron listas de candidatos separadas y sorpresas

Los candidatos de la derecha ultraliberal apuestan fuerte en Buenos Aires y la Caba aunque con listas propias. Mientras que José Luis Espert encabezará en la Provincia, Javier Milei buscará consolidarse en la Ciudad.

Espert -que había propuesto un gran acuerdo con Juntos por el Cambio para enfrentar al kirchnerismo- sorprendió esta semana al sumar a las filas de "Avanza Libertad" a la diputada provincial del PRO, Carolina Píparo, quien será su compañera en la boleta.

"José Luis propuso una gran Paso de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no", señaló Píparo cuando anunció su pase al frente del economista.

Y agregó: "Me van a encontrar siempre defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo".

Este sábado se conoció cómo seguirá la lista. El tercer lugar lo ocupará Hugo Bontempo, arquitecto y presidente de la Ucedé en Provincia; el cuarto es para la docente de Bahía Blanca y dirigente también de la Ucedé, Karina García; y en el quinto estará Luis Green, ex secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. (AG)