El joven autodidacta que retrata los paisajes y las costumbres locales

Diego Obregón tiene 22 años. Vive en Concepción desde los 7. Aunque desde pequeño estuvo rodeado de recursos naturales e inmerso en las costumbres locales, recién hace poco tiempo descubrió que una de sus cualidades lo puede convertir en uno de los protagonistas de la actividad turística de la comuna: dibujar y pintar.

Todavía le cuesta admitir que sus retratos del pueblo pueden estar exhibidos en el hogar de cualquier argentino que visite Concepción del Yaguareté Corá. Sin embargo, desde la Dirección de Turismo lo alientan a seguir produciendo arte. “Vispo (Rubén) fue el último artista que realizó obras que reflejan a Concepción. Y ahora Diego tiene la oportunidad de mostrar -a través del arte- todo lo que puede ofrecer nuestra localidad”, afirmó la titular de la citada área, Ayelén Mercado.

Al escuchar esa y otras voces de ánimo, generan las energías necesarias para que el joven dedique parte de su día a dibujar y pintar. Una actividad artística que combina con otras que le permiten ganar su sustento diario. “Al lado de la pieza que construí en el terreno familiar, tengo una barbería que es sencilla pero tiene todo lo necesario para atender a quienes vienen por ese servicio”, contó Diego en diálogo con El Litoral. Además, él realiza trabajos en carpintería. En ese caso -indicó- que la finalidad es doble: por un lado, puede hacer a pedido, por ejemplo, marcos para cuadros y, por el otro, fabricar elementos que le sirven para su vida diaria.

Es que mediante sus habilidades autodidactas, logró tener una mesa, sillas y hasta un caballete donde pintar sus cuadros.

“Aprender las diferentes técnicas” es uno de los anhelos del joven que trata como puede obtener lo necesario para seguir retratando a Concepción del Yaguareté Corá.

“Cuando me fui a estudiar a San Pedro (Misiones) para guardaparques aprendí mucho sobre nuestros recursos naturales y a partir de eso pude valorar lo que tenemos acá”, recordó Diego al rescatar la experiencia positiva que tuvo en la vecina provincia, pese a que no continuó esa carrera.

El año pasado, volvió a intentar seguir aprendiendo pero esta vez en el rubro del arte. Fue así que alquiló un lugar y empezó a estudiar en un instituto terciario. Pero a las pocas semanas que comenzó a cursar, se desató la pandemia de covid-19.

Las clases pasaron de ser presenciales a virtuales. “Y ahí me fui imposible continuar porque no tenía una computadora ni una conexión a internet adecuada para seguir las clases. Además, como era un profesorado, daban otros contenidos que no aportaban a lo que quiero, que es aprender técnicas para pintar cuadros”, expresó el joven que en estos momentos realiza sus obras en la tela que consigue en la localidad.

Mientras que para darle color a los paisajes y diferentes escenas que reflejan las tradiciones de Concepción, utiliza pinturas acrílicas porque aclaró que las que son al óleo no las consigue donde vive “y tampoco sé cómo pintar con ellas. Por eso, me gustaría seguir aprendiendo”, afirmó Diego, quien durante el atardecer o la noche, dedica su tiempo a plasmar con pinceladas lo que ve en la tierra que lo vio crecer.

(CC)