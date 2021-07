Las duras declaraciones de Biles tras el retiro: "Tengo que centrarme en mi salud mental"

La gimnasta estadounidense Simone Biles sorprendió a retirarse de la competición por equipos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde finalmente Estados Unidos se quedó con la medalla plateada, detrás del equipo ruso (dorada). La atleta, una de las grandes estrellas en la cita olímpica, explicó por qué decidió abandonar e intentó concientizar sobre la salud mental y cómo afecta a los deportistas.

"Después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", dijo la gimnasta. Y añadió:"Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos".

"Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuó.

"No quería salir y hacer algo estúpido y salir lesionada. Creo que el hecho de que muchos atletas hablen ha sido de gran ayuda. Esto es tan grande, son los Juegos Olímpicos. Al fin y al cabo, no queremos que nos saquen de allí en camilla", comentó.

Simone Biles se retiró de la final olímpica por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto. Después de obtener con su salto, un Amanar con giro y medio, una nota de 13,766, la peor entre las integrantes de su selección, la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después.

En las asimétricas, en las que iba a ser titular (lo son tres por país en cada aparato), fue reemplazada por Jordan Chiles. Poco después se anunció que no disputaría el resto de la final, por un "problema médico", según informó US Gymnastics. Su equipo acabó ganando la medalla de plata, por detrás de Rusia y por delante de Gran Bretaña.

Los posteos de Biles y el video en el que dice “no puedo subir ahí”

Ayer, horas antes de la competencia, la propia Biles publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que reflejó la presión que todavía cae sobre ella: “Realmente siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros a veces”. Además, subió una storie con la frase “Smile! You’re at the Olympics” (Sonríe, estás en los Juegos Olímpicos).

Además, varios medios estadounidenses publicaron un video del momento en el que Biles le dice a su entrenadora “I can’t get up there” (“no me puedo subir ahí”). Sin embargo, ninguno pudo confirmar en qué circunstancias se concretó ese diálogo.

