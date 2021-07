El insólito papelón que hizo Tomás Fonzi frente a Mirtha Legrand cuando era novio de Juana Viale

Tomás Fonzi tiene hoy un perfil muy bajo en los medios, pero hace más de 17 años fue protagonista de varias tapas de revistas por un comentado romance que tuvo con Juana Viale, mientras ambos rodaban Costumbres Argentinas, una de las tiras más populares que tuvo Telefe. Y aunque mucho no habló al respecto, este miércoles aceptó una divertida entrevista con Jey Mammón en la que contó un insólito papelón que hizo en aquella época frente a Mirtha Legrand, en plena reunión familiar.

“¿Me podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha Legrand y ella te levantó?”, le preguntó entre risas el conductor, lo que dio lugar a que el actor contara en detalle la desopilante anécdota. “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004″, comenzó relatando. Y continuó: “Y sí, había un evento y fui muy cansado, realmente muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es riquísimo, un terciopelo. Me senté en un sillón afuera y...”, a lo que Jey intervino: “La quedaste y todos se fueron”. “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo, con una capa de escarcha y la señora pasó y con el dedo me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, creo que se autoprotegió”, cerró divertido.

En mayo, el actor había brindado una entrevista a Teleshow, donde contó que si bien desde hace 13 años está en pareja con Leticia Lombari, con quien tiene a sus hijos Violeta (10 años) y Teo (cinco), tuvo tres intentos fallidos de formalizar la relación en un casamiento que, finalmente, nunca se concretó. Hoy afirma que el amor, tras una cuarentena que se llevó puesta a más de una pareja, está más firme que nunca. “Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, estamos fortalecidos”, sostuvo. En ese sentido, contó cómo manejó el tiempo en casa con sus hijos: “Pasamos por todas. A mi optimismo inicial sumale que ellos estaban chochos porque no iban al colegio. Bien al principio, después eso fue mutando. Empezaron a extrañar a sus compañeros y compañeras, a necesitar ese contacto, a estar podridos de su papá y de su mamá”.

Por otro lado, se había referido a su oficio como actor. “Es muy inestable a nivel emocional. De repente estás en un proyecto que le está yendo bárbaro, estás súper contento, en la cresta de la ola, termina, y al día siguiente estás de vuelta abajo, arrastrándote. Una montaña rusa emocional compleja de llevar adelante. Algo de lo que más me gusta de este laburo es la posibilidad todo el tiempo de terminar y empezar cosas nuevas, cambiar de compañeros, de equipo y de personaje.

En el plano laboral, se encuentra realizando La fiesta de los chicos, una obra de Ricky Pashkus, en la que también participan Nicolás Tacho Riera y Fer Dente, y que puede verse en el Teatro Astral. “Somos nueve sensualidades manifestándose todo el tiempo. La gente se gusta mucho entre sí y pasan cosas. Esa es la intención. No dejan de pasar cosas todo el rato”, había contado.

