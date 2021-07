Verón pasó a los octavos de final

El boxeador argentino Francisco Verón alcanzó los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al vencer ayer al sueco Adam Chartoi por 3-0 al imponerse en todos los asaltos de este combate por la categoría hasta 75 kilogramos.

Los tres asaltos los ganó Verón, pupilo de Marcos “Chino” Maidana, por 10-9, alcanzando de esta manera los octavos de final en su primera experiencia olímpica.

En la siguiente instancia, mañana desde las 23.15, se enfrentará al dominicano Euri Cedeño Martínez.

“Bebu” Verón, como se lo conoce en su natal José León Suárez, llegó a la clasificación para estos Juegos Olímpicos por ranking y a los 22 años ya lleva tres combates en la arena profesional con totalidad de victorias.

Verón viene de una destacada actuación en el Torneo Internacional de Boxeo de Estambul, donde obtuvo la medalla dorada, y aspira subirse al podio, algo que Argentina no consigue desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, cuando Pablo Chacón alcanzó la medalla de bronce.

El boxeador argentino expresó sus sensaciones luego del triunfo en las tarjetas ante el sueco Adam Chartoi, a quien "ya lo conocía porque peleé con él en el Mundial 2019". Además, palpitó lo que será su próximo combate con el dominicano Euri Cedeño Martínez: “Es un buen rival, lo he visto en otros eventos pero le puedo ganar. Me siento a la altura”. Por su parte, el boxeador salteño Ramón Quiroga perdió por puntos en decisión unánime (5-0) frente al español Gabriel Escobar en su estreno absoluto por los Juegos Olímpicos, enmarcado dentro de la categoría mosca (48-52 kilos).

El púgil de Orán no convenció a ninguno de los cinco jurados, que vieron ganar al boxeador español. “No se me dio pero sentí que dejé todo. No doy más. Me voy con el orgullo de haber representado a mi país”, declaró Quiroga.