Juan Ramírez, presentado en Boca: "Voy a disfrutarlo y dejar todo en cada partido"

Después de la polémica por decidir no concentrarse para el primer partido de la Liga Profesional con San Lorenzo, su ahora ex club, Juan Ramírez fue presentado en Boca.

Habló de su alegría por haber fichado para el Xeneize, aunque no dio detalles reveló uno de los motivos por los que tomó la medida de no estar para el primer partido del Ciclón y también habló sobre la posibilidad de ser comprado por River.

La verdad a cualquier jugador le gustaría estar en Boca, hoy tengo el privilegio de poder estar acá y voy a tratar de disfrutarlo, dejar todo en cada partido que me toque o desde el lugar que me toque para aportar al club", comenzó mostrando su alegría por haber llegado al equipo de Russo. También confirmó que ya habló con el DT, que Miguel le dijo algunas cuestiones tácticas y que él ya se encuentra a disposición para cuando el entrenador lo disponga.

Confirmó también que tuvo contacto con Román, pero que tienen una buena relación desde que compartieron plantel en Argentinos Juniors. "Hubo un llamado para hacerme saber que había una oferta y que el club realmente me quería", aclaró.

Al referirse a cuestiones futbolísticas explicó que en lo físico está bien. "Hice toda la pretemporada y todos los amistosos. Luego de tomar la decisión que tomé entrené una semana solo con un profe", resaltó. También destacó que cree que le puede aportar cambio de ritmo al equipo, que es lo que más lo destaca.

"Que te venga a buscar Boca no pasa todos los días, no le pasa a todos los jugadores, es un privilegio estar acá. Estoy muy contento, lo que me queda es disfrutar y aportar desde el lugar que me toque", recalcó.

Luego fue consultado por la polémica alrededor de su salida de San Lorenzo. "Es un tema muy complicado, se dijeron muchas versiones pero falta mi palabra que también quiero que sea escuchada", dijo aclarando que no era el momento para hablar del tema.

Pero más adelante si reveló algo que la prensa no sabía y según relató fue una de las principales razones por las que actuó como lo hizo. "No me comentaron de la oferta y entonces hubo una ruptura ahí que es difícil volver, entonces fue una de las razones por las que decidí no concentrar ese día para poder esperar y ver si podía llegar a Boca", contó.

Igualmente, después también se refirió al riesgo que llevaba tomar esa medida: "si no se llegaba a dar esto tenía que seguir jugando, en San Lorenzo o fuera de San Lorenzo tenía que continuar con mi carrera. Soy un convencido de que mi parte hice las cosas de la mejor manera, y leal, para llegar a Boca".

Finalmente también le consultaron por la posibilidad de llegar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

"Había una posibilidad lejana, de acá a seis meses. Lo de Boca era formal y había mandado la oferta, asi que había que hacer lo posible para estar acá", explicó.

TyC Sports