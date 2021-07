Sigue la polémica en el Frente de Todos: Nito y Karlen dan pelea ante la Cámara

No cesa la polémica en el Frente de Todos. Eugenio “Nito” Artaza y Alejandro Karlen acudieron ayer a la Cámara Nacional Electoral para intentar revertir la decisión del juez federal Gustavo Fresneda y de la junta electoral de la alianza, que no oficializaron sus listas por una supuesta falta de documentaciones.

A las quejas mediáticas por la no oficialización de las listas de precandidatos se sumó ahora una batalla judicial en la que los perjudicados aseguran que intentan salvar sus derechos.

El exsenador nacional Eugenio “Nito” Artaza confirmó a ellitoral.com.ar que acudirá en queja a la Cámara Nacional Electoral por la decisión de la Justicia Federal de no oficializar su lista de precandidatos “Unidos por Corrientes”.

“Vamos a apelar el fallo del juez Fresneda a la Cámara Nacional Electoral. Entendemos que el argumento sigue siendo incoherente, es buscar el pelo en la sopa: me puede acompañar cualquier partido, que no es un compromiso de que nos vayan a votar. Nosotros presentamos todo de acuerdo a lo que pide la ley. No podemos dejar pasar que se lesionen derechos constitucionales en nuestra provincia”, advirtió.

“Vamos a la CNE con argumentos sólidos y preocupados. Como políticos tenemos que ponernos a consideración de la Justicia, si es que entendemos que se lesionan derechos constitucionales. No podemos permitir que haya un antecedente en el que se violen derechos no solo en las Paso sino en el sistema democrático”, agregó en declaraciones a este medio.

Karlen, en tanto, compartió ayer una publicación en su cuenta de Facebook: “En la CNE iremos hasta la última instancia para que se revea este acto de proscripción antidemocrático que atenta contra las instituciones de nuestro país y contra la voluntad popular y el derecho de elegir y ser elegido. Lamento que sea mi partido el que cayó en esto”.

Al referirse a la lista “Unidos por Corrientes”, que había conformado el humorista y exsenador, Fresneda sostuvo que los avales presentados corresponden al partido Cambio Popular, que no forma parte de la alianza kirchnerista en esa provincia. Artaza impulsó una lista que adhería a las postulaciones de Carlos “Camau” Espínola y Ana Almirón, quienes buscan ser reelectos como senadores por Corrientes.

Fresneda también terminó de tumbar la lista “Ganemos Corrientes”, que encabezaba Alejandro Karlen. El magistrado sostuvo que “las planillas de avales presentadas fueron completadas en forma manuscrita y con firma de los avalantes, pero no detallan la identificación de lista interna ni categoría de cargos a avalar. Tampoco constan los nombres de los precandidatos para los cuales los firmantes acompañan su aval”, se lee en la resolución.

“Solo figuran hojas con nombres y firmas. Consecuentemente cabe afirmar que las planillas referenciadas se encuentran incompletas, no pudiendo saberse a ciencia cierta a qué lista y a quiénes avalan los presentantes. Es decir, no se adecuan completamente a los requisitos y condiciones previstos”, detalló Fresneda.

Con este fallo, el Frente de Todos no tendrá competencia interna en las Paso, ya que solo queda en carrera la lista de Carlos Mauricio Espínola y Ana Almirón, quienes van por la reelección en el Senado.