Guillermina Valdés habló sobre la posibilidad de casarse con Marcelo Tinelli

En diálogo con Teleshow, Guillermina Valdés se expresó sobre la relación que mantiene con el conductor de ShowMatch desde hace nueve años y aseguró que a él le gustaría pero ella es antifiesta.

Están comprometidos desde el 2019 y cada vez que le preguntan, él sostiene que le gustaría casarse, pero no pusieron fecha. Ella, sin embargo, es más cauta. Si bien tampoco descarta la posibilidad, asegura que “así” están bien.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli están en pareja hace nueve años, y son padres de Lorenzo (siete), que llegó para terminar de unir a su familia ensamblada: ella es madre de Paloma, Dante y Helena -de su relación anterior con Sebastián Ortega- y él es padre de Micaela y Candelaria -de su matrimonio con Soledad Aquino-, y de Francisco y Juanita -de su pareja con Paula Robles-.

“A él le gusta casarse. Sería la tercera vez. ¡Imaginate!”, dijo la empresaria en diálogo exclusivo con Teleshow y agregó que “la tercera es la vencida”. Lo hizo durante el backstage de ShowMatch, en donde por estos días está reemplazando a Pampita como jurado de La Academia.

“¿Si espero una propuesta formar? No sé. Estamos bien así, y me parece que las parejas se van construyendo día a día. Estamos muy bien. Hemos pasado situaciones como todas las parejas, estando, o no, casados. Es lo mismo”.

“¡Es él el que habla de festejo!”, agregó la modelo y reveló que el conductor la compara, de manera graciosa, con El Grinch, el popular personaje que interpretó Jim Carrey y al que no le gustaba celebrar la Navidad. “Él me dice El Grinch porque soy la antifiesta. Él prepara las Pascuas, la Navidad. Y yo El Grinch que le tira todo abajo”.

De todas formas, aclaró: “Siempre es lindo festejar, así que nunca lo descarto”. Y aseguró que si bien no tienen fecha si quiera para un futuro lejano, “uno nunca sabe”.

Teleshow