Argentina abrió su participación en el Mundial U19 de Básquetbol que se juega en Letonia, y el correntino Franco Méndez sumó minutos en el debut ganador, por un ajustado 69-68 ante España, uno de los equipos más fuertes de la competencia.

“Queremos llegar lo más lejos posible, trataremos de proponer nuestro juego. Los rivales que nos tocaron la verdad es que son muy buenos, son potencias, pero eso a nosotros no nos tiene porque implicar mucho, nosotros salimos a la cancha a dar todo”, relató el jugador de San Martín. “Después del debut tengo sensaciones muy buenas y positivas, trataré de seguir dando lo mejor de mí para que el equipo gane”.

Sobre el rol que le pide el entrenador en esta selección juvenil, Méndez relató: “Lo que me pide Dani (Farabello) acá es muy diferente a los planteos que tengo de San Martín, pero prácticamente lo hago naturalmente porque digamos que no me cuesta tampoco, me pide que corra la cancha y defienda todo el campo”.