Quién es el correntino que quedó varado en Miami y quiere volver con su familia

Un correntino quedó varado en Estados Unidos, y una pareja argentina le ofreció asilo hasta que pueda volver a la provincia para reencontrarse con su familia. El joven es chef de profesión y se encontraba en Canadá.

Alejandro Zacarias de 28 años, nació en Corrientes, siempre le gustó la gastronomía y por eso desde los 21 años viaja por restaurantes del mundo con renombre para cocinar. En 2020, antes del inicio de la pandemia del coronavirus, le llegó la oferta para trabajar en Canadá que aceptó y no lo dudó un segundo.

Casi finalizando su estadía laboral en febrero de este año, Zacarias compró un boleto de avión para volver a Corrientes. "Tenía fecha para el 27 de junio con United, un ruta que pasa por Dallas hacia Buenos Aires", comentó en el portal Infobae.

Cuando llegó a tierras estadounidenses, se enteró que en Argentina había restricciones aéreas lo que dificulto sus planes de regresó al país.

El nuevo decreto firmado por el presidente Fernández redujo el ingreso de pasajeros que ingresan del exterior de 2.000 a 600 por día. ”Qué culpa tengo yo que salí del país hace dos años”, se preguntó.

Desde la empresa aérea le sugirieron tomar un vuelo hacia Miami, donde la frecuencia de vuelos hacia Buenos Aires es mayor. Eso fue lo que hizo. “Me dieron opciones de destinos, aunque me aconsejaron resolver mi problema en el aeropuerto, porque siempre hay alguien que no se presenta y se libera un asiento”, relató.

El correntino se trasladaba con su mudanza con la idea de volver para quedarse: “Tengo cuatro valijas, algo que también complica para encontrar lugar”. Una vez en Miami, le avisaron que solo tenía vuelo para el 4 de julio. “Decidí reservar un hospedaje hasta esa fecha, sabiendo casi con certeza que no podría volver a casa ese día”. Esa profecía se cumplió, le reprogramaron el vuelo para mitad de julio.

Mientras tanto, el joven comenzaba a preguntarse que haría en Miami, mientras esperaba su traslado a Buenos Aires. Una pareja argentina que vive en la ciudad norteamericana desde 2018, seguía por redes la iniciativa del buscador de pasajes Turismocity, que propuso conectar a los varados con voluntarios para hospedajes. "Le consulté a Martin que le parecía recibir a un desconocido, porque nos daba cierta desconfianza, y me respondió que lo haga", contó Natalia la mujer que vive junto a su pareja y reciben a personas varadas.

Zacarias, por su parte publicó su historia en los comentarios. Y tuvo rápida respuesta.

Cuando Natalia la leyó, se conmovió. "Hace dos años que no ve a su madre que lo espera en Corrientes, no se fue por turismo, es alguien que quiere volver y no puede", se lamentó.

Después de un tiempo, recibió la comunicación por parte de Natalia. A las pocas horas llegó en tren.

En Deerfield lo esperaban Natalia, su marido Martin y su perro Thor. “Tengo un cuarto-escritorio que se lo preparé con un colchón inflable para que esté cómodo”, explica la dueña de casa.

"Cuando vivís afuera estas desesperado por un poco de cultura propia. Además ves un argentino y queres ayudarlo, por ahora es parte de nuestra familia", dijo la mujer que hospeda al joven junto a su pareja.

Es la cuarta noche que descansa en lo de los Echevarría. Se integró a la dinámica familiar, salieron a pasear al perro, fueron a jugar al básquet, y este fin de semana planean ir a una feria gastronómica. “Son grandes anfitriones, súper bondadosos”, destacó Zacarías.

Si bien está cómodo en lo de los Echeverría, Alejandro no desiste en su intento de volver pronto a su casa. “Hablé con el consulado local, también con la Cancillería, por ahora no he recibido respuesta. Tuve la suerte de conseguir un lugar, otros estaban en peores circunstancias con temas de salud, o sin recursos económicos “, admitió.

Y sigue: “Si bien me dijeron que me podía quedar por tiempo indeterminado, estoy en búsqueda de otro hospedaje para no molestarlos”.

La empresa de viajes, por su parte, aseguró que más de 70 personas ofrecieron asilo a los argentinos varados en distintos puntos del mundo.

*Con información de Infobae