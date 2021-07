Quejas por los exámenes en Medicina: "Me pusieron un 4, pero reclamé y era un 10"

Un grupo de ingresantes de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) marchó este lunes hasta la sede de la casa de estudios en queja por la metodología de la corrección de los exámenes. Con un petitorio firmado por 444 estudiantes piden que se les muestre los exámenes y habiliten un recuperatorio.

Estudiantes del interior, de Corrientes y de Chaco protestaron de manera pacífica ante la facultad. "Enviamos correos al Decano y al Vicedecano informando que el titular de la cátedra, el bioquímico Gerardo Andino, no nos da respuesta a nuestro reclamo. Y nos derivan a hablar con el mismo Andino", contó a ellitoral.com.ar Lautaro un alumno.

"Yo pedí que me expliquen por qué había sacado 4 y me dicen que se equivocaron, que el resultado era un 10. Cómo pretenden que no desconfiemos. No está claro el criterio que manejan para corregir las evaluaciones. Si no tenemos respuestas habremos perdido el año", dijo Cecilia, una alumna de San Luis del Palmar.

De acuerdo a los ingresantes, los resultados de sus parciales son erróneos. "Tenemos capturas de pantallas de los exámenes de algunos compañeros y son iguales a los nuestros. No entendemos entonces por qué unos salen bien y otros no", dijo Lautaro.

La cátedra cuenta con 2.300 alumnos, de los cuales 1.200 habrían salido mal. "Solo queremos ver nuestros exámenes, eso es un derecho, y que nos expliquen el criterio evaluativo",dijeron

Los estudiantes aseguran que la metodología evaluativa es ambigua. Exigieron además el derecho a un recuperatorio.