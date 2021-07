Mar Tarrés llamó a la producción de ShowMatch porque quiere volver tras su renuncia

A solo dos días de hacer pública su renuncia de "La Academia" de " ShowMatch" por un polémico cruce con su coach, Judith Kovalovsky, Mar Tarrés quiere volver al certamen.

En la gala de este lunes, Marcelo Tinelli confirmó durante la apertura del programa que la modelo se puso en contacto con la producción para manifestar sus intenciones de retomar la competencia.

"Esta mañana renunció... me dejó ocho, diez audios en el Instagram. Mar Tarrés renunció al certamen. Y me acaban de avisar que llamó recién, que quiere volver", anunció el conductor sorprendido por la actitud de la ¿ex? participante.

Luego de su abrupta decisión, Ángel de Brito confirmó que la salteña ya tendría reemplazo pero todavía no fue anunciado quién ocuparía su lugar en la pista en caso de que no regrese a la competencia.

Durante el fin de semana, la joven protagonizó un picante ida y vuelta con su coach luego de acusarla de filtrar información a la prensa sobre lo que ocurría en los ensayos. Después aseguró que por su culpa su primer compañero en la pista, Iván Vivas, se quedó sin trabajo.

"Salió a decir que llegué dos horas tarde para hacerme quedar mal con la producción seguramente para hacerme perder el trabajo como lo hizo con otros. Me hacía la tonta mientras seguía aguantando su maltrato", expresó en contra de la profesora.

Luego de su descargo, la producción de " ShowMatch" decidió apartar a Kovalovsky de su puesto como coach. Pero después, Tarrés quiso aclarar lo ocurrido y en un mensaje en sus redes reveló: "El viernes yo había hablado con la producción y se aclaró que ni ella ni yo nos íbamos a quedar sin trabajo".

"Pero al otro día ella salió a inventar que fue despedida y la prensa salió a atacarme a mi. De verdad, para mi es muy triste todo esto. Yo no soy así. De hecho me aguanté y me callé muchas cosas para que ninguna de las dos perdamos el trabajo. Todo arreglado ya saben que esa noticia no era cierta! Gracias a todos los que me bancaron los quiero mucho", cerró polémica.

