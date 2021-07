Carpas militantes en Plaza de Mayo para reclamar la libertad de Sala

Organizaciones sociales, políticas y sindicales ya acampan en Plaza de Mayo en reclamo de la liberación de la líder de la Túpac Amaru Milagro Sala y para “visibilizar su detención arbitraria” tras 2.000 días “como presa política”. La protesta, para la que se montaron 250 carpas y contempla distintas actividades, se prolongará hasta el 9 de julio.

Los organizadores, que aseguran que Sala está detenida “por orden de Gerardo Morales”, gobernador de Jujuy con buena sintonía con Alberto Fernández, y cuestionan que de los dos mil días de detención “más de esos quinientos cincuenta días han transitado con el peronismo gobernando”.

En esa línea, no faltaron críticas internas y, especialmente, para el presidente. “El Gobierno no se olvidó de Milagro Sala, sino que no sabe cómo resolver el problema”.

Y agregó: “Nosotros le venimos a dar la respuesta: ejerciendo el poder que le dio el 48 por ciento de nuestro pueblo y volviendo a generar una sinapsis entre la militancia que resistió los cuatro años de macrismo con las políticas de Estado”, dijo Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador de la Túpac a nivel nacional, en diálogo con un cronista de Radio 10.

