El reclamo de Carmen Barbieri después de que Alberto Martín le declarara su amor

Alberto Martín se abrió su corazón en televisión y llenó de halagos a Carmen Barbieri, ex compañera de elenco de la obra "Veinte Millones", pero la capocómica no pareció muy contenta por los románticos mensajes del actor.

Antes del comienzo de la pandemia del coronavirus, tanto Barbieri como Martín participaron de la misma obra de teatro junto a Sol Pérez, Mónica Farro y más figuras en Mar del Plata. Durante ese tiempo de actuación pudieron reforzar su vínculo profesional y personal.

Él quedó viudo en 2018 después de la muerte de su esposa tras 47 años de matrimonio y la productora se separó de Santiago Bal en 2011 pero lo acompañó hasta el día de su fallecimiento en 2019.

El espectáculo que protagonizaron juntos los unió de una manera excepcional y desde ese entonces, Martín no pudo evitar dedicarle mensajes a Barbieri. Invitado a "Hay Que Ver", el actor volvió a halagar a la mamá de Fede Bal: “Es la mujer más querible que he tratado. Es la mujer que me gustó abrazar. Es una mujer excepcional, muy querible y tierna, y me encantó abrazarla. Ella dijo que yo me achiqué. Parte de razón tiene, pero la vida no terminó, Carmen”.

La producción del ciclo conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño decidió sorprenderlo y llamaron a la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" en vivo y ella dejó a todos con la boca abierta por su reclamo: “Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”.

El actor se hizo cargo de su responsabilidad y se excusó: “Es verdad. Estuve un poco atareado y no le respondí dos mensajes. Tiene razón”.

“Soy tu Carmen, amiga y ama de casa, sabés que hemos pasado momentos hermosos y muy tristes. Que conozco tu gente, tus hijos, tu mujer, que no está físicamente pero está en nuestros corazones. Soy la Carmen de tu familia, pero no me contestás los llamados”, manifestó la figura a través de un llamado telefónico.

“Sé que vive solo y siempre pienso que puede tener alguna nana o tristeza. Entonces, a veces voy y le toco el timbre”, agregó Barbieri sobre la vida solitaria que mantiene el actor. Guillermo Andino interrumpió y expresó: “Te dio vuelta la tortilla con esto que te dice. Parece que te falta arranque en esta situación”.

Sin embargo, la capocómica defendió a su amigo y emocionó a todos: “En el fondo Alberto tiene un dejo de tristeza que yo se lo cambio al instante, porque no lo dejo respirar, no paro de hablarle y lo mareo. No se va a animar nunca a decírmelo de verdad. Me abre la puerta pero no me deja entrar. Entiendo que no es fácil. Después de una relación tan larga con Marta, de quien fui amiga muchos años, y la amo profundamente”.

La productora se sinceró y opinó que es muy difícil volver a comenzar un romance después de una vida junto a otra persona, pero se mostró abierta a todo tras el duro episodio que vivió al tener coronavirus: “¿Te da vergüenza lo que digo? Soy una desfachatada y voy de frente. Es más: no hay tiempo para perder. Sabés que soy la mujer que volvió de la muerte”.

Finalmente, Barbieri reveló que Martin le escribió románticos mensajes durante su internación: “Cuando estaba al borde de la muerte ponías unas cosas hermosas en el grupo de WhatsApp, me declarabas tu amor ante todos mis seres queridos, y ahora que zafé no me decís nada”.

