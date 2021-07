Naty Jota subió una foto del Tucu Correa y le llovieron las críticas

Naty Jota es tendencia por las últimas horas, luego de que subiera una foto Joaquín "Tucu" Correa, en ropa interior y desde el vestuario post victoria por penales de Argentina frente a Colombia por la semifinal de la Copa América.

La frase "Un poco de Tucu en bolas para descomprimir", causó varias críticas de sus seguidores que la acusaron de "doble moral" o hipócrita, por hacer algo que ella muchas veces critica.

Ante la lluvia de mensajes con connotaciones negativas, la influencer salió a contestar y defender su posteo.

"Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior q subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) saben la cantidad d comentarios q recibo d mis tetas o mi orto o las pajas q se harían y no digo nada?? 2) no les da para entender que es DISTINTO?", expresó enojada.

Y añadió: "Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así xq yo digo q está bueno??? Pensás q le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha".