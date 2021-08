"Tengo tucanes en el patio": el curioso video de un vecino de Corrientes

Aparecieron tucanes este fin de semana en Corrientes y un usuario de redes sociales lo retrató desde su patio.

El hecho ocurrió en Virasoro, en el interior de Corrientes y Claudio Aguirre, un vecino y usuario de Twitter, lo retrató en un curioso video.

"Esta semana aparecieron, la vez anterior anduvieron en verano creo", explicó a ellitoral.com.ar, Claudio Aguirre.

"Ahora andan dos, creo que se mueven en parejas. La vez anterior había más", aseguró. Además, detalló que "suelen venir por la zona pero no se ven tanto. Debe ser la 3 vez que veo y soy de acá desde siempre".

Ante la pregunta de si tienen algún comportamiento en particular, mencionó que "no hacen nada particular, sobrevuelan y están en un árbol del vecino".

En el recorte audiovisual se puede escuchar el canto de las aves y al final, como sale volando un tucán desde la copa de un frondoso árbol.

Junto al video, el usuario acompañó con un curioso texto: "decime que vivís en el interior sin decirme que vivís en el interior. Empiezo yo: tengo tucanes en el patio".