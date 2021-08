Boca empató con Talleres y llega con más dudas que certezas al Superclásico

El 0 a 0 de Boca y Talleres de Córdoba dejó un sinfín de preguntas por resolver para los de Miguel Ángel Russo en la antesala del juego frente a River por la Copa Argentina.

Es que después de los cruces con Atlético Mineiro, en donde el escándalo del VAR le negó avanzar en la Libertadores, tras los días de aislamiento y los partidos que debió afrontar con chicos de las Inferiores, el Boca A saltó a la cancha y la dejó con muchas menos certezas de las que se creían.

Se trató de la cuarta fecha pero Boca otra vez parece estar empezando de nuevo. Porque de una pretemporada que se diagramó y pensó con una idea se empezó a deshilachar con la lesión de Almendra (se lo exigirá en la semana) y la decisión de Villa (titular indiscutido) de no jugar. Del 4-3-3 que se probó en amistosos al 4-2-3-1 en menos de dos juegos. Del rodaje que se pensaba después de juegos acomulados a los días de aislamiento que hicieron que saltara a la cancha en Córdoba un once que recién estuvo listo para entrenarse hace 72 horas. ¿Y Juan Ramírez? De estar apartado en San Lorenzo a estar de titular en Boca en solo dos días.Aun así fue de lo mejor del equipo, aunque se pasó de generoso en la más clara del partido cuando debió definir él y eligió darle el tanto a Pavón. Igual se sacó un aprobado, como para creer que el DT lo tirará a la cancha en el mano a mano contra los de Marcelo Gallardo.

En este recambio interminable de un mercado de pases al que aun le falta un mes para cerrarse, con todavía muchos apellidos afuera (Cardona, Fabra, Orsini, Almendra y Salvio) y piezas que buscan encontrar rodaje mientras se conocen con el Mundo Boca, el equipo de Miguel Russo sobrevivió el primer cuarto de hora en Córdoba. En ese rato Valoyes, Enzo Díaz y Martino, siempre por las bandas, lo llenaron de dudas a la última línea y también a un mediocampo que no hizo pie. En ese contexto fue Rossi quien sostuvo todo: con una atajada impactante a Santos a metros de distancia del gol y otra a Valoyes, muy clara. Por momentos estático con lo posicional de Rolón y Medina, en otros mucho más veloz cuando Ramírez y Briasco conectaron. Cambiante, mejor y otras peor, pero nunca constante. Así transitó Boca una primera etapa en la que solo Pavón pateó al arco: ninguno de sus remates pasó a menos de 5 metros del arco de Herrera.

Los segundos 45 minutos en el Mario Kempes fueron mucho más parejos. Y Boca hasta contó con oportunidades para ganar, pese a que Talleres siguió mostrando mejores armas. Pero al ritmo de los de Alexander Medina, constante pero al mismo tiempo desgastante, lo emparejó el buen pie de Ramírez, quien comenzó a darle soluciones a la mitad de la cancha de Boca con apariciones en pinceladas pero oportunas. ¿Y los hombres de punta? Briasco, a puro forcejeo, se fue sin patear al arco. Pavón, otro luce con un semblante más parecido al de Villa que al de un jugador que busca mostrarse para intentar una transferencia.

La estadística marca que Boca solo ganó uno de los últimos 13 encuentros: a The Strongest, todavía en el semestre anterior, con Carlitos Tevez en el campo de juego y otros tantos apellidos que ahora ya no están. El gol, también esquivo: solo Obando marcó en este inicio del segundo semestre (ante Mineiro lo habían hecho Pulpo González y Weigandt, pero los anuló el VAR) y no abundan las chances de gol. El centro que buscaba otro destino casi le da la victoria a Boca en Córdoba pero que pegó en el travesaño también fue una muestra de ello.

Los ingresos de Varela, González y Luis Vázquez no cambiaron la ecuación. ¿Y qué puede cambiar hasta el miércoles? Solo quedan por ingresar y probar el peruano Advíncula -estuvo en Córdoba pero no fue ni al banco- y sin Villa tampoco hay mejores alternativas en el ataque. La vuelta del Boca titular después de ver a los chicos de Inferiores dejó un punto como saldo (a 5 de los líderes del torneo) pero una gran preocupación pensando en River. ¿Cómo puede ganar Boca?

Clarín