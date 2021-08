Gustavo Canteros: "Respondemos a las demandas de salud de los vecinos"

El candidato a intendente de la ciudad de Corrientes, Gustavo Canteros valoró la presencia del camión socio-sanitario enviado por el Gobierno Nacional. “Respondemos a la demanda de los vecinos quienes requieren de atenciones no solamente en salud, sino trámites, porque un Estado presente fortalece a la comunidad”, indicó.

La primera escala del camión fue en las Mil Viviendas, luego se realizaron atenciones el día martes en el barrio Laguna Seca. “Desde el Gobierno Nacional se llega a cada zona respetando todas las normas sanitarias cumplimos con acercar las prestaciones y servicios vinculados a la salud, a trámites de la Agencia de Seguridad Social (Anses), el Pami, entre otros”, comentó Canteros.

Vale recordar que los operativos están destinados a pacientes de todas las edades, en las que se puede completar el calendario de vacunación para niños y adolescentes. También se aplica la vacuna contra la gripe y la neumonía a los adultos mayores quienes tienen acceso al plan Remediar. Por otro hay profesionales vinculados a la atención en salud mental, en asesoramiento para personas con discapacidad y representantes de organismos como Anses y PAMI informarán sobre diversos programas nacionales.

“A partir del 10 de diciembre, cuando me toque ser intendente vamos a fortalecer el sistema de atención primaria de la salud para que funcionen con normalidad, con profesionales y elementos suficientes”, mencionó. “Cada correntino vale lo mismo para nosotros, no es necesario que deba trasladarse al centro siempre, es necesario fortalecer un Estado Municipal presente”.

Por su parte Juan Cimino, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, señaló que, en el marco de la salida de la pandemia y la recuperación de nuestra economía, y eso va impactar en términos socio económicos buscamos acercar las prestaciones de los organismos”. “Este es un Gobierno Nacional que siempre está al lado de la gente.

Este miércoles el operativo se concentró en la plaza Ex Combatientes del barrio Quintana y culminará mañana en la plaza del barrio Esperanza. Los vecinos coincidieron en destacar la cercanía y agilidad en los trámites. “Yo me enteré por un grupo y como no tenía vacuna contra la gripe vine”, contó.