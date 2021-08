Covid, errores y llantos en las últimas palabras del juicio por el Operativo Sapucay

Comenzó este miércoles en Buenos Aires la audiencia final del juicio del Operativo Sapucay, la redada antinarco que sacudió a la localidad correntina de Itatí en 2017 y por la cual 12 de los 25 imputados recibirán el veredicto luego de que un grupo decidiera hablar.

En la jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Buenos Aires seis fueron los acusados del juicio narco en hacer uso del derecho de hablar antes del dictamen de la sentencia.

El megajuicio que inició hace casi dos años llega a su fin y tres de los policías implicados en la causa decidieron brindar sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto.

Se trata del excomisario de Itatí, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga y los policías federales Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctos López, que junto a Alejandro Ramón Gayoso, Carlos Luis Romero y Ezequiel Saucedo, hicieron sus descargos en la audiencia que se realiza por una plataforma virtual.

Gayoso relató a los jueces una serie de circunstancias del allanamiento en su casa y repasó su pesar por el alejamiento de su familia. "Gracias a la experiencia que decían los gendarmes que yo tenía, dejé abandonada a una criatura de seis meses, otra de cuatro años y destruyeron toda mi familia, es lo único que consiguieron. Pidieron sobornarme con seis años y le dijeron a mi abogado que si yo no firmo la próxima van a pedir más años, ¿dónde está la droga que agarraron en mi casa?´No sabíamos que tenía familia´, me dijeron. Yo soy carpintero, no narcotraficante".

Además, Gayoso dijo que "gracias a las mentiras de la fiscalía, estoy preso hace cuatro años y seis meses, cuando dicen que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario estoy represo acá. No se más como mentirles a mis hijos cuando me preguntan cuándo voy a volver."

Ezequiel Arnaldo Saucedoconsideró que el "único delito" que cree haber cometido es avisar a su padre que lo estaban buscando. "Si mal no recuerdo el 15 de septiembre de 2019 la fiscalía me ofreció tres años y seis meses, y le dijeron a mi abogado que si yo no firmaba en el juicio iban a pedir más años;me acusan de un delito que jamás cometí. Es totalmente falso lo que la fiscalía dice sobre mí (...) El único delito que habré cometido, según la fiscalía y es cierto, es avisarle a mi padre que la Gendarmería lo estaba buscando. Por qué hice eso? porque tuve mucho miedo a que a él le pudiera pasar algo. Me hicieron perder gran parte de mi juventud: caí preso a los 21 años y estoy por cumplir 26 (...) (SE QUIEBRA).

"La consecuencia de esto es haber perdido a mi familia, tengo un hijo de cinco años y nunca pude disfrutar de él, me arrebataron lo más lindo de la vida que es ver crecer a un hijo; lo veo solo 10 minutos por video llamada cada 15 días o una vez al mes".

Y añadió: "También le quiero hablar sobre mi madre, que pelea todos los días por su vida y me da mucha tristeza no poder estar con ella y abrazarla para decirle lo que la quieroporque tiene una enfermedad muy grave que es el cáncer (SE QUIEBRA)".

Carlos Luis Romero dijo que está "preso hace cuatro años y medio por la interpretación de unos gendarmes. El primer día que me detuvieron me dijeron ´Vos estás acá por darle información a un policía´. ¿Es un delito eso? le pregunté y me respondió que eso tenés que hablar con un juez (…) no hace falta ser juez para darse cuenta que es una película que tenían en la cabeza. Soy inocente por eso afronté este juicio. Nunca fui narco, cometí un error, sí, un error, darle información vaga a un policía, considero que es un error pero nunca fui narcotraficante. (...) Me secuestraron un vehículo que compré por mi trabajo, está pudriéndose y no encontraron ni el olor a marihuana".

A su vez,, que no iba a amanecer", relató, en momentos en los que se quiebra en llanto. Asimismo, agradeció a su familia y rechazó por "maliciosas" las afirmaciones vertidas que, dijo, surgieron en la investigación sobre su vida familiar.

Asimismo, reveló que estudia la licenciatura en Comunicación Social y que está en la mitad de la carrera.

El policía federal Rubén Ernesto Ferreyra, quien también mencionó haberse contagiado de covid en la cárcel, aseguró que su "error" fue "viajar al procedimiento del camión", en referencia a un operativo en el que se lo acusa junto a otro policía federal, Carlos Víctor López, de intervenir ilegalmente para quedarse con una carga de marihuana que luego sería vendida a una banda de contrabandistas de droga. en ese sentido dijo que otro error que se le adjudica es "no obedecer las órdenes del juez de Lomas", quien estaba a cargo de la investigación sobre ese vehículo seguido por Gendarmería y que los federales anticiparon su secuestro.

Además remarcó:"No se quien puso droga en mi oficina, porque hacía un mes que no iba". Vale señalar, en la oficina de Ferreyra, ubicada en la delegación de la costanera correntina, se hallaron panes de marihuana que no estaban registrados entre las incautaciones de la fuerza.

En tanto que Carlos Víctor López, quien remarcó: "No tengo absolutamente nada que ver con ninguna banda", pidió su absolución y repasó su devenir en la cárcel, donde completó sus estudios primarios y secundarios, dijo haber cursado 280 horas de capacitaciones en las que se formó en electricidad y redes y lamentó no poder seguir llevando a sus hijos a la escuela.