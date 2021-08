Polémica con el baile del caño de Pampita: su descargo, la presión de “parir y estar bien” y la mirada del feminismo y especialistas 

“Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera. Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y hayan más leyes que nos apoyen a todas las mamás. Yo no quiero quitarles nada de eso. No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen ‘uy, con lo que nos costó que nos den tres meses’. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”, dijo Carolina Ardhoain en su ciclo Pampita Online luego de los comentarios que recibió tras regresar a su programa y a ShowMatch a once días de haber tenido a Ana y tras bailar en el caño a 18.

El baile que la misma mamá de Ana le propuso hacer a la producción de Marcelo Tinelli puso en el centro el rol de la mujer después de tener hijos. ¿Hay que estar bien físicamente a semanas de ser mamá? ¿Hay que mantener la sonrisa en pleno puerperio y aún sin dormir? ¿Tiene que seguir la rueda como si nada, salvo traer una nueva vida al mundo, hubiera pasado? ¿Es así la maternidad real?

Lala Pasquinelli, abogada, artista y autora de de Mujeres que no fueron tapa, dijo a Teleshow: “No se trata de Pampita, ella en este momento es recurso de un sistema que se reproduce y necesita seguir reproduciéndose, es un recurso eficiente porque muestra que no importa si pariste, no necesitas tiempo recuperarte. Es una pavada, podes tener un hijo y a las dos semanas bailar. Si ella pudo, ¿por qué no va a poder el resto?”.

Más allá de la jurado de La Academia, para la referente feminista se trata de un mensaje “nocivo” y explicó: “La mayoría de las mujeres no tiene esta experiencia ni cuenta con los recursos, ni le da a su cuerpo el mismo tratamiento que ella durante el embarazo y puerperio y esto que se muestra masivamente como ‘lo que debe ser’, no es la experiencia de las mujeres. Todas las maternidades son posibles, pero, ¿por qué se muestra solo la maternidad de Pampita y no la de las que están doloridas, sufren, no les alcanzan las manos, quieren trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos? El puerperio y la maternidad no se muestran porque no son funcionales a la producción y a que la rueda siga girando, la maternidad esta romantizada, todo es bello, felicidad y armonía, es el relato único y contar lo otro parece que asusta”.

Ella destacó que el caso de Ardohain no es el primero que muestra a las mujeres como “hiperproductivas después de parir”: “Se pone en juego el ‘parís, estás espléndida y volvés a producir’... un bebé y esto, puntos de rating, sponsors y sigue girando al rueda. Nadie habla de los cuidados, la vida necesita ser cuidada, la nuestra y la de las personas que traemos al mundo”.

Desde 1978 está vigente en la Argentina la ley 21.824 que establece que “la trabajadora tiene derecho a tener licencia por maternidad. La duración de esta licencia por maternidad es de 90 días corridos. Puede tomarse 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto (según certificado médico), o bien 30 días antes y 60 días después. En tanto, si el parto se adelanta, se tienen que cumplir los 90 días”. En dicho período la mujer además de transitar el último tramo de su embarazo, cuenta con los días necesarios para tener a su bebé y luego pasar su puerperio, recuperarse físicamente y reforzar el vínculo con el recién nacido.

Es por eso que para Pasquinelli, mostrar como ejemplo que una mujer, durante su cuarentena, regrese de esta forma a la actividad “va en contra de nuestras luchas y de lo que estamos tratado de conseguir, no hay conversación de cuidados, no es solo volver al trabajo, de lo que no se habla es importante, cómo hacemos para cuidar”.

Edith Hermida, co conductora de Bendita por el Nueve, es mamá de Paloma y de Amparo. Cuando nació la mayor de sus hijas, que hoy tiene 24, la periodista estaba dando sus primeros pasos en el medio: “Yo facturaba y fui mamá joven. Volví a los siete días a trabajar porque sino, no me pagaban. Me encantaba hacer lo que hacía en ese momento, pero fue un esfuerzo muy grande con una bebé tan chica, pero lo necesitaba”.

“Me angustiaba mucho ir con Paloma a todos lados. Iba al estudio, le daba la teta en la pausa, mi mamá me ayudó mucho. La nena no estaba vacunada porque solo salen con dos vacunas del hospital, pero el pediatra me dio confianza, ‘donde estés vos, ella va a estar bien’. Y la llevé a Mar del Plata a hacer unos móviles, ahí cumplió su primer mes. Fue un esfuerzo muy grande”, dijo a este sitio quien tuvo que salir a trabajar en pleno puerperio por necesidad. “No lo quiero hacer personal”, aclaró.

Aunque no cree que el baile de Ardhoain genere presión en otras mujeres que acaban de ser madres, entiende que aunque la modelo es “libre de hacer lo que quiera, no es un buen mensaje”: “Es mi opinión, no es necesario mostrarse sexy en ese momento particular de la vida. Solo para alimentar su ego, puedo estar equivocada pero es lo que pienso”. Cuando nació su segunda hija hace once años ya trabajaba en otras condiciones y pudo tomarse las licencias correspondientes: “Se luchó mucho para tener los tres meses de licencia remunerada, y es poco, es un derecho adquirido”.

La licenciada en psicología Diana Hunsche, autora del libro A terapia, ¿yo?, habló a este medio sobre la importancia de tomarse el tiempo para fortalecer el vínculo con el recién nacido: “El amor maternal es lo mas parecido al amor incondicional. Es alguien que cree en vos, que te ve como sujeto cuando no lo sos, porque en piscología el Yo se va constituyendo, si el bebé llora y le dan atención, entiende que es una comunicación lo que se genera, no expresa solo un displacer, hambre por ejemplo. Entonces hay cosas que pensamos que son normales, pero que son adquiridas, son resultado de una evolución”.

“Una mamá después de 15 días está con ojeras, cansada y es normal. Esta cuestión del caño genera frustración en las demás mujeres porque pareciera que se convierte en un modelo a seguir y todas tenemos que estar sexys, atractivas y seductoras después de 15 días. Puede ser doloroso porque la mayoría de las mujeres no pueden tener ese cuerpo a los 15 días y es poner en primer lugar el tema del erotismo, la destreza o la belleza. Hay que cuidarse pero no al punto de un sacrificio o tortura que te quite el placer de la maternidad”, dijo y sobre los hijos (recién nacidos y los hermanos) agregó: “Es importante para la criatura que nace tener a la mamá cerca y focalizada con sus intereses y en el de los otros chicos de la casa, ver cómo responden a la llegada de un nuevo integrante”.

Pamela Nicotra, médica obstetra (MN 123.756) en diálogo con Buenos días América primero que nada aclaró que el caso de Pampita es una “excepción y no la regla”: “Hay cuerpos preparados física y emocionalmente. El puerperio es un período de adaptación del cuerpo que dura unos 50 días y es algo fisiológico. Está bueno dejar en claro que no es lo habitual, porque es muy difícil de lograr, ella seguro no tiene episiotomía, está entrenada”.

“En el puerperio hay complicaciones también, hemorragias que se llaman loquios, mamas que producen leche permanentemente, pared abdominal flácida, a veces hay episiotomía”, agregó la especialista y destacó: “Tiene un equipo sólido trabajando con ella, no es lo que tiene cualquier mamá y en el puerperio hay una conexión muy fuerte en lo emocional con el bebé, el binomio madre bebé, se revé el lugar el hombre, ella lo muestra como algo fácil, alguien parió y sale divina a mostrarse, pero no es fácil. Uno tiene que saber lo que consume y tomarlo como algo factible, pero que no es lo normal”.

