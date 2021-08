ShowMatch: Mariano Martínez se suma como invitado especial

El ritmo de la salsa de a tres ya comienza en ShowMatch y promete invitados que darán que hablar. Este martes el famoso que se suma a bailar junto a Luciana Salazar y a Jorgito Moliniers es Marino Martínez.

La noticia fue confirmada al aire por Marcelo Tinelli quien aprovechó para demostrar su cariño por el actor: "Lo que sí tenemos confirmado es que Luciana Salazar acaba de confirmar con Jorgito Moliniers ¡que viene Mariano Martínez a bailar la salsa de a tres!", dijo en ShowMatch.

"Me muero muerto, lo amo, me pongo a hacer TikTok con él, me paso a hacer tiktokero. Cada cosa que sube Mariano, para mí, es lo más", dijo el conductor en apoyo al contenido que sube Mariano a sus redes y que suele despertar críticas.

Esta será la primera participación del artista en el ciclo: "Les quería contar que voy a bailar salsa de a tres con Jorgito Moliniers, mi amigo, y Luciana Salazar. ¡Divertido!", escribió Mariano en una de sus historias de Instagram que fue reposteada por Tinelli: "Vamos Marian. Te adoro", sumó el conductor.

Filo News