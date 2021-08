Insólito mensaje de Silvia D’Auro tras la denuncia de More Rial por abandono

Después de contar terribles detalles de la violencia física y psicológica que vivió a mano de su mamá adoptiva, More Rial decidió llevar a Silvia D’Auro ante la Justicia por un juicio por alimentos y una demanda por abandono.

"A mi hermana le pegaba, le hacía sangrar la nariz. A mi también. Yo no sé, ponele un chirlo se puede aceptar aunque está mal, ¿pero tanto? ¿Pegarte hasta hacerte sangrar la nariz? Era una cosa así, la pasábamos muy mal durante mucho tiempo", narró la hija de Jorge Rial en "Los Ángeles de la Mañana".

Y agregó con horror: "Mi mamá siempre tenía excusas para pegarnos. Estaba re loca. Un día me cortó el pelo porque no quería tomar la leche. Nos puso cera en la cara para quemarnos. La cera que se usa en las depilaciones. Era muy doloroso. Que se yo, para mí no estaba bien de la cabeza esa mujer, algo que quedó demostrado con el paso del tiempo".

A pesar del crudo relato que brindó la joven en los medios, D’Auro guardó silencio y no hizo mención a la inhumana acusación de su hija adoptiva. Sin embargo, la ex pareja del conductor compartió un enigmático que muchos relacionaron con los dichos de More: “No es la puñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”.

Diario Show