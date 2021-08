“Tassano va ser reelecto porque encara un proyecto en conjunto con Valdés”

El candidato a concejal en primer término por ECO+Vamos Corrientes en Capital, Hector “Palito” Torres, participó de Final Abierto y compartimos una parte de la entrevista (el resto está disponible en las redes sociales del programa).

—¿Por qué cree que usted preside la lista de concejales del oficialismo?

—Esto no se da en un proyecto personal, sino que está enmarcado en un armado de una lista de la Capital donde se conjugan tres elementos como la experiencia, la juventud y hay personas como yo, que tengo 56 años. También hay paridad de género.

Ocupo el cargo de secretario del Comité Capital y estoy en el radicalismo hace mucho tiempo y a veces nos tocó jugar exclusivamente en el ámbito partidario y fui convencional mucho tiempo y ahora nos toca la responsabilidad del radicalismo como primer lugar para concejal.

—Tenés 56 años y ahora recién estás como candidato a concejal, en el medio pasaron muchas cosas con un gobierno radical de hace 20 años…

—La verdad que en la política uno tiene que aprovechar las oportunidades. Yo no actúo con resentimiento ni mirando por qué no fui antes. Sino que trato de aprovechar esta oportunidad que no es un proyecto personal, sino que está en marcado en un proyecto global que está liderado por Gustavo Valdés y que en la ciudad lo va a representar Eduardo Tassano.

—¿Creés que hay realmente recambio generacional?

—Yo creo que sí. Generacional desde el punto de vista de uno que viene a sustituir una cosa, seguramente no así tal cual, pero sí me parece que hay una transición que es valorable y que en política muchas veces la disputa por los cargos lleva a la retranca por la posibilidad de renovación.

Aún con esos criterios me parece que el gobernador ha encarado un espacio de renovación que es muy meritorio

—¿Cree que el 29 de agosto se va a romper el maleficio de que nunca un intendente fue reelecto en Capital?

—Creo que es un dato estadístico que no tengo muy en cuenta.

—Pero es real…

—Sí, pero porque fue real. Porque si Camau en su momento en vez de ser candidato a gobernador hubiese optado por la intendencia hubiera sido reelecto.

—Contrafáctico…

—Pero me parece que lo importante es plantear que desde nuestra perspectiva Tassano va a ser reelecto porque encara un proyecto en conjunto con Valdés y un cambio en la ciudad capital que fue transcendente y eso es lo importante para analizar.