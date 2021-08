Blanco: la salida de Pizzi y el futuro entrenador de Racing

Racing atraviesa una semana complicada luego de la derrota 1-0 ante Independiente y la salida de Juan Antonio Pizzi, quien al día siguiente fue reemplazado de manera interina por Claudio Úbeda.

En diálogo con TyC Sports, el presidente Víctor Blanco opinó sobre el alejamiento del último DT, dio detalles sobre su relación y aseguró que hasta diciembre el banco tiene dueño.

“Se nombró a un técnico como es Úbeda para que nos pueda sobrellevar estos partidos que tenemos de acá a fin de año. Esto es fútbol. La idea es que siga hasta fin de año pero todo tiene que ver con todo. Para nosotros sería muy importante que se quede porque en diciembre hay un abanico de técnicos más disponibles”, abrió el máximo dirigente del Academia.

Más allá de la charla con Javier Mascherano, Blanco remarcó que “nosotros no hablamos con ningún técnico. Solo con Úbeda, a quien le agradecemos la predisposición para tomar junto con el Lagarto (Fleita) y Chiche Arano este momento. Para la institución es muy importante tener este tipo de técnicos en el club”. Y desestimó la posibilidad de Matías Biscay, ayudante de Marcelo Gallardo en River: “En algún momento lo ofrecieron, pero con él directamente no hablé nunca”.

Consultado sobre su vínculo con Pizzi, quien en su último contacto con la prensa aseguró que "hace bastante tiempo no tengo contacto con los dirigentes”, Blanco indicó: “Con todos los técnicos, más o menos, tuve la misma relación. Yo no estoy todos los días acá. No es mi función estar todo el día con él, para eso está el mánager. No sé a qué se refirió pero la verdad que cada vez que me llamó o me mandó un mensaje tuvo respuesta al minuto”.

Y siguió poniendo en jaque sus declaraciones: “En su contrato tenía objetivos. Si no cobró ninguno es porque no cumplió ninguno. Es sencillo. Él está al día totalmente y la parte de legales se arreglará con su representante para terminar de la mejor manera como corresponde”.

Asimismo, el presidente de Racing ahondó sobre su trato con el mánager Rubén Capria: “Tenemos la mejor relación. Es una persona con la que realmente se puede hablar todo. En ese momento propuso a Pizzi, tuvo el consenso de todos. Ahora salió bien, regular o mal, pero es culpa de todos. Acá no hay un responsable. Una vez que se toma la decisión hay que estar convencidos y apoyar”.

Por último, Blanco se lamentó por el desgarro de Lisandro López que lo tendrá afuera de las canchas un par de semanas: “Es una pena. Lisandro es muy importante dentro de este grupo, pero igual estará alentado a sus compañeros como lo hace en el día a día. Esperemos que se recupere pronto para tenerlo lo antes posible”.