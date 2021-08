La furia de Virginia Gallardo con Rocío Marengo por cuestionar su baja de la serie de Fort

A Virginia Gallardo se le agotó la paciencia y le respondió duro a Rocío Marengo, quien la cuestionó por bajarse de la serie de Ricardo Fort.

"La serie la quieren hacer los chicos (Martita y Felipe Fort). Es un homenaje a su papá… Tengo entendido que Virginia pidió dinero y no llegaron a un acuerdo. El motivo puede ser económico", dijo la participante de La Academia y pareja de Eduardo Fort en Los Ángeles de la Mañana, manifestando decepción ante la acción de Gallardo.

Furiosa con las declaraciones de Marengo, la panelista de Intrusos miró a cámara y le retrucó fuerte: "En un punto me siento usada. ¿La tía? ¿La tía entrañable de la familia? ¡Que hace 8 años que sale con Eduardo! Me llama la atención. ¿Dónde estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita? ¿Por qué no la llamaron a ella para que ayudara a los chicos, si tan de la familia era? Eduardo fue con su exmujer. ¿Qué tengo que interpretar yo? ¿Me llamaron porque de verdad me querían o porque me necesitaban?".

Indignada, por los palitos que le dio Rocío, Gallardo continuó: "Eso de que 'a Virginia la quiero'. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá. No digas 'a mí me cae bárbaro'. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir".

"Ahora me pregunto yo, que ella está en el vínculo familiar, ¿para qué me llamaron para que vaya al cumpleaños de 15? ¿Tengo que pensar que me utilizaron en ese momento y que hoy también me necesitan para la serie? Porque si no, no entiendo".

Antes de concluir su descargo, Virginia Gallardo comparó su noviazgo con Ricardo Fort con el que actualmente Rocío Marengo tienen con Eduardo, luego de que su colega cuestionara los gastos que hizo cuando era pareja de Ricardo.

"De repente le dije que no a la serie y todo eso quedó en el pasado y tienen mil cosas mías para contar. De repente amenazan. ¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo? ¿Qué se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Perdón? ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes. Ya no somos las del reality. No tenemos 20 años. Hay un límite”, disparó la panelista de Intrusos, sin filtro.

Ciudad.com