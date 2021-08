Marihuana: la Iglesia criticó el debate de la legalización

La Iglesia criticó con dureza la disposición del presidente Alberto Fernández de promover un debate “sin hipocresías” sobre la legalización de la marihuana e “ir dando pasos” en esa dirección. Fue a través de una declaración de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal en la que considera “inexplicable que hoy se hable de hipocresía” ante esta cuestión “en el contexto de pobreza e indigencia que viven cientos de miles de adolescentes y jóvenes”.

“La clase política sigue una agenda que no es de este tiempo en los barrios populares, ni tampoco de las clases medias ya resignadas a su decadencia. Por eso intentan dar clases de pobrísimos los mismos que los originaron o hablan de uso recreativo del cannabis como si fuéramos un país nórdico”, dice la declaración titulada “Hablemos de hipocresía” en la que, sin embargo, no se menciona al presidente, pero no deja dudas de que es su principal destinatario, aunque no el único.

En un entrevista que concedió esta semana al sitio Filo News, el presidente dijo sobre la legalización de la marihuana: “Yo no tengo problema en generar estos debates. En todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse. Lo que el Estado tiene que advertirle es que se está dañando y avanzar si ese daño pone en riesgo a otros”. De todas maneras, señaló que “más daño produce el alcohol y nadie se afecta por eso”.

En la declaración la Iglesia afirma que “quienes vivimos y trabajamos en los barrios populares, y no somos turistas en ellos, sabemos del daño que ocasionan el alcohol y la marihuana en los niños, adolescentes y jóvenes abandonados a su suerte por un Estado de carácter liberal. Sin mayores ayudas para que puedan desarrollar sus vidas como Dios manda —añade— terminan entrampados en drogas que los condicionan de por vida”.

“Lo que hoy deberían estar discutiendo Gobierno y oposición es la manera real en que estos jóvenes puedan acceder a un trabajo digno en los barrios más pobres”, subraya. Considera que “la hipocresía sigue siendo no responder a esa gran demanda que lleva años en nuestro país: ¿cómo originar trabajo? ¿Acaso hay algún negocio que debamos conocer los argentinos y que se esconde en esta especie de búsqueda de votos juveniles con promesas auspiciadas por el merchandising del cannabis?”.

Agrega que “desde la Comisión de Adicciones de la Iglesia católica hemos hablado muchas veces de este tema, pero los intereses económicos y políticos prevalecen. La mirada burguesa de sectores oficialistas y de la oposición —indica— nada tienen que ver con un sentido integral y popular de la vida. ¿Todavía no saldamos la deuda con tantos muertos con la Argentina por covid y ya estamos buscando chocar una vez más con nuestro pueblo herido?”.

Y se sigue preguntando: “¿La propuesta es legalizar la marihuana cuando todavía no tenemos lugares de recuperación...?”.

(JML)