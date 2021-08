Feria del Libro de Caá Catí y el centenario del nacimiento del poeta David Martínez

Por Rodrigo Galarza

Especial para El Litoral

La realización de la Feria del Libro de Caá Catí en su octava edición no hace más que reafirmar su vigencia e importancia dentro de la provincia y la región. Es necesario mencionar la gran labor de la comisión de la biblioteca Juan Manuel Rivera, el apoyo del Municipio y de otros colaboradores externos fundamentales como Carlos Lezcano y Gabriela Bissaro que, junto a otros del pueblo, hacen posible el buen desarrollo de la feria.

A finales de la década del treinta, el poeta Carlos Gordiola Niella dio a conocer el primer número de una revista literaria llamada “Panamby” que el mismo reproducía con mimeógrafo. En aquellos números ya aparecían colaboraciones importantes de la provincia (entre ellos David Martínez). Posteriormente el inquieto “Cancho” propició también el llamado Pequeño teatro de Caá Catí.

En la década de los noventa el grupo literario “Pájaro de tinta” reafirmó a través de revistas, programas radiales y presentaciones de libro, la vieja y hermosa costumbre del pueblo de interesarse por la cultura, instaurando a su vez el bien ganado rótulo “Cuna de poetas”.

En el centenario del nacimiento del poeta David Martínez traemos aquí un breve muestrario de poetas caacatianos sin dejar de mencionar al nuevo semillero de poetas del Taller literario de la biblioteca Juan Rivera a cargo de Heraldo Vallejos. En el trabajo de estos jóvenes leemos: “Agonía sin caos, no existe/ sembrar por mis poros memorias/ lleno de dolor y angustia” (Anabella Sanchez Negrete, 16 años); “Desde acá te espero/ líbrame de estas pulcras balas/ que a la niebla atraviesan/ espero verte florecer / de aquellas gélidas grietas” (Alex Souto, 14 años); “Morían tus hojas llevándose tu brisa,/ morían tus ramas que sostenían mis secretos/ Moría tu tronco en el que me acurrucaba/ y yo/ moría con vos” (Lucía Romero, 13 años); “Y su presencia aún me aterra./ Mi cabeza la usa de basurero para después prenderla fuego” (Melisa Cácerez); “cazador inteligente y veloz/ lleva consigo armas filosas entre sus dientes/ temido por el hombre/ también cazado por el hombre” (Braian Romero, 14 años).

Las certidumbres

1

No sé qué quedará de ti ni de mí, cuando la noche

nos apaciente en el metro

cuadrado de su victoria.

No sé si habré sido dueño

de una sola palabra digna

de prolongar tu nombre;

pero el recuerdo será idéntico

a la paz de la belleza,

igual a la verdad que fuiste

dejando en las horas de mis días.

Y habrás salvado

mi tránsito: toda la inútil

hermosura por la que quise

elevarme, sin saber que fue

Amor la Única Hermosura;

más que mis deseos,

mi afán y mis sueños.

Por eso no estaremos separados,

entonces; y el

crecer de la hierba no será

tan oscuro, tan silencioso,

sobre nosotros.

2

Me mirarán solo -sin nadie

[a mi lado- roído

como una hoja enterrada en la

[arena. Los amantes

dirán: nos precedió destruyéndose en [la vehemencia del polvo.

Y nunca sabrás que estaremos

[juntos en la lluvia,

en el llanto diario de los niños,

[en las palabras que

[seguirán doliéndonos.

David Martínez

Sonetos de la soledad

1

He de frenar la queja y el llamado

y la ansiedad de voz y compañía,

así me hiera el beso que se enfría

desde otro antiguo beso congelado.

Ni la protesta viva ni el callado

presentimiento sangraran mi vía.

Por esta blanca soledad, tan mía,

a nadie nada le será culpado.

Diré que si estoy solo, buenamente,

fue porque así lo quise,

[inconsecuente

con el llanto, la risa y sus espejos...

Para después, mintiéndole

[distancia,

entablillar con un ciprés el ansia

quebrada en horizonte de reflejos.

Carlos Gordiola Niella

En mi yegua sombría

Relincha todavía

en la rendija azul de mi tranquera

la yegua sombría

del ruin jinete gris

trino dorado y llovido

de mi abismo

mainumbí goteado

de los sueños hediondos

de cada aurora

Escarbo

entonces

la carroña que queda

[entre mis carnes

o la carne que queda en mi carroña

para asustar

al horizonte de cada cuervo

y mover la presa

colgada de los ganchos de mis ojos

Y gris más gris de tarde anochecida

palabra sin boca

mirada sin ojo

se desenreda mi piel

papiro indescifrable

para los huesos

sin carne

que retozan

en la arena

José Alberto Alarcón

33

el orden piramidal resucitó

resurgió la Babilonia con su fábrica

de esclavos eternos

con clavos en las manos

y en el cerebro

nos diseñaron las casas

y atrás dejamos nuestros jaguaretés

domadores de selvas

y preferimos caminar entre

[máquinas

y nos quejamos de las máquinas

y trabajamos para comprar

[las máquinas

y manejamos las máquinas

y escribimos en las máquinas

y nos unimos y nos separamos

y siempre la máquina

y nunca el amor de la sangre

[de barro

del pájaro libre constructor

[de nidos de menta

ni el amor que originó

[la saliva cuando fue

el primer musgo chorreante de

[la montaña prometida

ni el amor del agua a la piedra

Facundo Alarcón

La palabra sepultada

algún día mis versos abrirán

[la flor y descubrirán

[la palabra sepultada

[en tu boca

vas sobre las flores soltando

[tus pétalos azules

como extendiendo el grito del

[silencio hasta mi ojos

saldré con Dios por estos ojos a

[reencontrarme

[con tu muerte

a lamerme las heridas

a escuchar la palabra

in pronunciada de tu boca

Jorge Galarza

Entonces

Las alas vencen el peso de la cobra,

los cielos se abren

y liberan al fin a las mariposas

-blancas-.

La inasible belleza de lo efímero

abre caminos, eleva montañas,

purifica las aguas.

Y entonces

el hombre

sostiene a la prisa,

se busca

y vuelve a encontrarse,

humano.

Irene Pérez

Rescribo mi cuerpo

Comienzo

en el ombligo

que aún reza

el alumbramiento del alba

En mi piel

anoto los misterios de la noche

y termino

en el sexo

con el trazo de las aves

en el cielo

Susana Piñeiro

II

Era el barro

la postal de la infancia

las tacuaras

perimetraban los sueños/

enfilados mangos

tapaban al sol

y la siesta

se

volvía

una guerra de tábanos

era el barro

la postal de la infancia

el mismo barro

que ahora me habita las venas

Heraldo Vallejos

1

Casi rozándome todo

desprendiéndose

como ajustándome el corazón

a la tierra.

Jorge Alarcón

XII

El camino me atrae.

El cielo me eleva.

El agua me llama a su centro.

Un canto de chicharras

se instala en la piel

de unos ojos que no ven.

Un vacío

crece en la boca del tiempo

y me reclama.

Fabián Brizuela

Nada

quise decir paz y me salió furia

quise decir yo y me salió vos

dije furia pero quise decir yo

y por más que intenté

[no me salió vos

aunque quise no dije

solo me dejé estar furia

sin decir yo

ni vos

ni nada

Rodrigo Galarza