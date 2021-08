San La Muerte en Corrientes: no habrá festejos pero el santuario permanecerá abierto

Se celebra hoy el Día de San La Muerte y el santuario ubicado en Corrientes, en el municipio de Mariano I Loza, permanecerá abierto hasta las 21 con un estricto protocolo covid-19.

No habrá celebraciones y se permitirá el ingreso de hasta 20 personas por turno. No se puede acampar, ni ingresar con vehículos al predio. No se pueden ocupar las parrillas. Se toma la temperatura y se rocía con alcohol en el ingreso.

Ver más: cuáles son las versiones de San La Muerte y por qué lo celebran en diferentes días

Por la pandemia no hay servicios de restaurantes y kiosco. Los baños están habilitados y se pedirá una colaboración para una persona que necesita una operación con urgencia, informaron

Los promeseros se acercan con ofrendas para el santo. Dejan regalos, tortas y también sus súplicas.

San La Muerte o el Señor La Muerte

El antropólogo José Miceli explicó a El Litoral la razón por la cual hay festejos en honor al santo pagano cada 15 y 20 de agosto.

El antropólogo y director general del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes, José Miceli, explicó que “se trata de distintas representaciones” que surgen en el nordeste argentino y en particular en Corrientes.

“Con el transcurso del tiempo se asimilaron creencias europeas con aspectos mágicos-religiosos hispano-guaraníes, una de las cuales hoy forma parte de un culto local a San La Muerte”, señaló.

Miceli explicó que existe San La Muerte, que “tiene su origen en Cristo tras ser flagelado en la columna, a quien iconográficamente se lo representa sentado o en cuclillas con las manos en el mentón o sobre las rodillas”.

Además, está el Señor La Muerte, que “se asimila a la parca medieval y representa a la muerte misma, solo con la imagen de este último se realizan payé o encantamientos”. “Su imagen es un esqueleto que sostiene una guadaña y, en ocasiones, un pisón”, añadió.

El antropólogo precisó que San La Muerte se festeja el 15 de agosto, y el Señor La Muerte el 20 del mismo mes, y que ambas celebraciones “se han extendido por la propia movilidad humana y comunicacional a distintos puntos del país como a países limítrofes”.

“El origen de ambos se remonta a la conquista española y, particularmente, a la venida de las misiones franciscanas y jesuíticas. Corrientes fue asiento de ambas misiones reduccionales: franciscanas en la zona occidental en la costa del río Paraná y jesuíticas en la zona oriental en las costas del río Uruguay, con lo cual se explica su irradiación y evolución histórica en la zona”, desarrolló.

De esa manera, Miceli destacó que dicha “expansión geográfica y temporal se ha dado con una dinámica propia, que se acentuó en los últimos años con su correlato de una mayor demanda de imágenes en talla, en estampas, medallas y tatuajes. Así también está acompañada de diversificaciones en la representación estética de su imagen”.

“Otros países latinoamericanos tienen su propia versión de este santo pagano, como en México, que existe la Santa Muerte, en las Antillas y la zona del Caribe se lo conoce como La Muerte; mientras que en santería y vudú se refieren a él como San Muerte”, concluyó.