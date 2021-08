Un flojo segundo tiempo dejó sin nada a Boca Unidos ante For Ever

Boca Unidos volvió a perder en el torneo Federal A, esta vez en condición de visitante. Su verdugo fue For Ever, que en Resistencia lo superó por 2 a 1, en uno de los partidos que adelantaron ayer la disputa de la decimoséptima, segunda de las revanchas de la zona B del certamen.

Después de una primera mitad equilibrada, el conjunto Aurirrojo bajó su rendimiento en el complemento, lo que fue aprovechado por el local, que salió decidido a marcar diferencias, lo consiguió rápidamente, e incluso tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja.

Un Boca Unidos combativo, con gran intensidad en la marca, pobló la mitad de la cancha, fue a disputar cada pelota como si fuera la última y así sorprendió a For Ever en el inicio del juego. Y cuando recuperó la tenencia, buscó salir rápidamente para tratar de aprovechar la velocidad de Salom.

La primera llegada fue de la visita. Ríos, que después de mucho tiempo volvió a jugar como extremo derecho, quitó una pelota en mitad de la cancha y habilitó para Salom, que en el límite del área grande metió el taco para la llegada de Gabriel Morales, cuyo violento remate se fue muy cerca del parante derecho del arco forevista.

En esos minutos iniciales, For Ever quería pero no podía, aunque en la primera acción de peligro, el local aprovechó las vacilaciones que siempre tiene Boca Unidos para adelantarse en el resultado. Jofré recibió solo por la derecha, con el tiempo suficiente para esperar la subida de Triverio, al que nadie tomó, quien sacó un disparo que tapó Ardente, y el mismo exjugador de Deportivo Madryn fue a buscar el rebote ante una defensa sin reacción, para vencer a un arquero todavía en el piso.

Los dirigidos por Fabro-Baroni continuaron intensos, y antes de la media hora, la visita llegó a la igualdad. Monje hizo rápido un lateral para Sánchez Paredes, que le puso un buen pase a Gabriel Morales, quien se filtró entre los centrales para enfrentar el achique de Canuto, y tras un rebote en el arquero, la pelota le volvió a quedar a Gabi, quien de zurda estableció el 1-1.

Sobre el final de la etapa inicial, la visita tuvo dos posibilidades de contraataque. En una, Gabriel Morales filtró un balón para Salom, cuyo zurdazo fue atajado con gran seguridad por Canuto, y en la restante Gabi encabezó una contra apareado por Alarcón, quien lo cruzó antes de llegar al área, evitando al mismo tiempo el pase para Ríos, que acompañaba por la derecha.

Todo fue diferente en el complemento para el equipo correntino, que en la primera acción de la etapa perdió a Cochis, que recibió una falta de Cuevas (estaba amonestado) que no fue sancionada, ingresando en su lugar Arriola.

Cuando se reanudó el juego, Allende jugó de cabeza para Ibarra, que amagó con el remate de zurda para hacer pasar de largo a su marcador, acomodarse y sacar un disparo violento y rasante que se metió contra el vertical derecho del arco correntino.

Intentó reaccionar la visita, que careció de profundidad y ya no pudo sorprender de contraataque. Sin embargo, estuvo cerca luego de un centro de Arriola que le quedó en el pie a Fernández, quien fue a buscar la pelota detenida, pero al zaguero se le fue largo el control, quedándose Canuto con una buena ocasión.

A partir de ahí todo fue del local, que tuvo varias ocasiones para aumentar la ventaja. Tras un centro desde la derecha, a Marín le quedó una pelota picando al borde del área, y la volea del central fue tapado de gran forma por Ardente, que envió la pelota por sobre el travesaño.

Boca Unidos entró en la desesperación y cometió errores, como cuando de un córner a favor casi le convierten el tercer gol. Ríos jugó rápidamente para Monje, que no fue a buscar el pase. En la contra, Ibarra sacó un remate que tapó Leani, quedándole el rebote a Romero, cuyo zurdazo cruzado se fue apenas ancho.

Unos minutos después, Romero aguantó la pelota por la izquierda juntando a tres rivales, para habilitar por el medio a Ibarra, que perdió en el mano a mano con Ardente, que siguió alimentando la esperanza de Boca Unidos de llevarse otro resultado.

Ya con Niz en cancha en lugar de Ríos, Boca Unidos tuvo dos aproximaciones. Un cabezazo de Ataliva Schweizer que impactó en Eligorriaga (se pidió penal) y un cruce salvador de Valdéz sobre Salom.

Con cuatro cambios introducidos en otros tantos minutos, Cravero oxigenó a su equipo, fortaleció la mitad de la cancha, y le quitó posibilidades a un equipo correntino sin ideas, que dio la impresión que en el segundo tiempo sintió el desgaste del esfuerzo realizado en los primeros 45 minutos, y acumuló la segunda derrota consecutiva, extendiendo a siete los partidos sin conseguir triunfos.

(RP)