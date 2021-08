La abuela de Cande Ruggeri hizo una imitación del jurado de La Academia y de Tinelli

Días atrás, Cande Ruggeri emocionó a todos en la pista de ShowMatch gracias a la presencia de su abuela Alicia, quien sorprendió con su carisma y fue invitada por su propia nieta para que baile con ella la salsa de a tres, el próximo ritmo que deberán superar los participantes de La Academia.

Es por eso que la mujer de 81 años ya se encuentra preparando con el equipo la coreografía. Pero, entre medio de los exigentes ensayos, también hay tiempo para el humor.

Así lo mostró la modelo, que este domingo compartió en sus redes sociales una divertida parodia que su abuela hizo de cada uno de los integrantes del jurado y ¡hasta de Marcelo Tinelli!

“Bueno, a mí me gustó, lo único es que me parece que lo viniste a practicar pocas veces. Las chicas son así, se enojan cuando uno les pone un puntaje bajo, pero no se esmeran, y cuando lo comento en Los Ángeles de la Mañana, se enojan. Un cuatro”, expresó Alicia imitando a Ángel De Brito y sentada en el estrado en el que evalúa siempre. Luego, se cambió a la silla donde suele estar Carolina Pampita Ardohain e imitó lo que sería una devolución de la modelo: “A mí no me parece bien lo de los reemplazos porque aunque estén doloridas, yo he bailado con una costilla astillada, así que mi nota es ésta: cero”.

Mientras Candela iba haciendo divertidos comentarios detrás de cámara, su abuela continuaba con la desopilante imitación que en ese momento le tocaba a Guillermina Valdés. “A mí me encantó, para mí lo hicieron hermoso. Se nota que se esmeran”, dijo mientras hacía que le mandaba besos a Tinelli. “Lo hicieron muy lindo, mi nota es un siete”, continuó. Y dio paso a lo que sería una parodia de Jimena Barón. “En realidad a mí, mucho no me gustó”, expresó Alicia mientras imitaba las poses de La Cobra. “Estuve viendo que le falta swing, no sé, para mí, esta vez, no me gustó. Cuatro”, siguió.

Alicia, la abuela de Cande Ruggeri, brilló en ShowMatch (El Trece)

Por último, llegó el turno de la parodia de Hernán Piquín, con quien la madre de Oscar Ruggeri bailó días atrás en el certamen: “Buenas noches, tenemos a la abuela de Cande bailando. Marcelo, es profesora de danzas, no sé si lo sabías. Mirá el truco que le hizo hacer, pero se quedó corto, la abuela puede hacer mucho más. Yo la voy a ayudar y voy a hacer un truco con ella. La abuela es una genia, Mi puntaje es...¿qué le puedo poner? Si hubiera 11 le pongo 11, pero le voy a poner un 10″.

Sin embargo, la divertida escena no quedaría allí: Alicia fue por más y simuló ser el conductor del programa. “¡Buenas noches, América! Acá estamos otra vez en La Academia. Les voy a presentar al honorable jurado: el señor Ángel De Brito, la señora Carolina Pampita Ardohain, la señora Guillermina Valdés -hace que le manda besos - la señora Jimena Barón y el señor Hernán Piquín”, cerró entusiasmada.

El último miércoles, Alicia había emocionado a todos con sus palabras al aire. “Dos programas más y la confirmamos como participante”, prometió el conductor: “Daría la mitad de lo que me queda por vivir por bailar acá”, respondió la abuela. Y los plazos se aceleraron. Conmovida, Guillermina le pidió especialmente a su pareja que la incorpore. “¿Te animás a bailar en el certamen en el que participa tu nieta?”, preguntó Tinelli. “¿Cómo no me voy a animar? Me muero por bailar”, respondió la mujer.

Teleshow