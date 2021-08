Apartaron al rector de una escuela por quejas de acoso y violencia de género

El rector Julio Gutierrez Cocito ya no prestará servicios en el Colegio Secundario “Dr. Juan Eusebio Torrent”. El viernes le notificaron una sanción administrativa que lo desplazaba del cargo y lo enviaba a otra institución. Una docente denunció persecución y que la dejaron cesante. También se alzaron otras voces en contra.

La dirigente gremial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Estela Juri, confirmó a El Litoral que la sanción fue administrativa y agradeció al Ministerio de Educación.

“No hay denuncia penal porque la gente no sabe denunciar. Un docente no estudió para denunciar. No hay quien los guíe en este tipo de cosas y ninguna denuncia termina en juicio, son todos desechados porque dicen que pertenecen a la vía administrativa y por eso no hacen la denuncia”, explicó.

“El proceso es la unión de un expediente administrativo por violencia de género y abuso de poder con un resultado judicial”, agregó.

“El propio rector nos denunció por difamación y perdió el juicio en primera instancia. La Justicia determinó que no correspondía un dictamen por supuesto daño al honor”, detalló

“Pedimos a nuestra abogada que ese fallo se agregue al expediente administrativo con todos los antecedentes que Cocito tiene desde el 2012 sobre supuesta violencia y abuso de poder. Con eso, el área Legales del Ministerio de Educación hizo lugar a nuestro pedido y la ministra (Susana Benítez) y la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, firmaron el pedido y lo apartaron del cargo”.

Los hechos que terminaron con la destitución provisoria del directivo se dieron a conocer el viernes, tras varias acusaciones realizadas por docentes del establecimiento.

“Estoy muy nerviosa, porque no puedo creer que encuentre una mujer llorando por maltrato”, indicó Juri referente gremial que se acercó a la institución cuando sucedieron los hechos en el mes de marzo.

La docente y referente de Amet se había hecho presente en la institución al principio del ciclo lectivo por la cantidad de empleados que trabajaban en la institución que denuncian acoso laboral y violencia.

“Queremos defender a las mujeres trabajadoras, no puede ser que un hombre utilice el poder que ocupa dentro del ámbito educativo para hacer lo que hace, es una barbaridad”, dijo en ese momento.

“Es un día muy especial y quiero saludar, a través de este video, a todo el Colegio Torrent, saludar a Elizabeth Leiva por su valentía, por haberme acompañado. No es fácil hacer una denuncia que desde 2012 viene sufriendo hechos de violencia y haciendo prácticamente imposible la vida del trabajador dentro de esa institución”, dijo Juri en referencia a la docente que denunció al rector ante el gremio.

Todo comenzó cuando la docente denunciante llegó al colegio y una secretaria le notificó con tres actas que quedaba cesante del cargo.

“Llamaron a la supervisora y me pusieron ausente en la escuela cuando estuve presente, hice la denuncia y allí comienza una persecución del rector hacia mí", comunicó la docente y remarcó que “me gritó delante de todos mis compañeros, no soy la única que recibe insultos de él, ya lo denuncié, pero toma represalias. Queremos que esto se visualice”, puntalizó.

“Esto es un precedente, y es el inicio de un camino porque aún no tenemos resuelto del todo. Después de tantos años se dan cuenta de la mala situación que ha vivido el personal que ha transitado por esta institución”, declaró.

“Ser mujer y comprometerse es dos veces más difícil, hemos sido tildadas de locas por exigir lo que corresponde. No voy a dar nombres, pero quiero aclarar que esta no es una cuestión personal, esto tiene que ver con un proceso que tiene lugar a partir de los hechos que fueron demostrados y que dan inicio a estas instrucciones. No tengo nada personal ni con el rector, ni con nadie”, resaltó la referente gremial.

Y concluyó: “Quiero agradecer a mi secretario general, Rufino Fernández, que sigue adelante con las causas penales que tenemos trabajando, está totalmente a favor del cuidado del trabajador en las instituciones educativas, solo tengo palabras de agradecimiento para con él”.

Extendió el agradecimiento también a “la directora de Nivel Secundario, Práxedes Itatí López; a la ministra de Educación, Susana Benítez; y a las autoridades que cumplieron con los procedimientos a favor de este caso”.