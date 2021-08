Provincia vuelca $1.300 millones en el Plus Unificado mientras alista el extraordinario

El Ministerio de Hacienda y Finanzas trabaja en el diseño del esquema del pago del segundo tramo del plus extraordinario de $20 mil. “El Gobierno provincial avanza con el pago del Plus Unificado remunerativo mensual y del adicional extraordinario de $20 mil pesos producto del equilibrio fiscal, la sustentabilidad de las políticas públicas y una decisión del gobernador en el sostenimiento del salario real de los correntinos”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.

El jefe de la cartera económica confirmó que el Gobierno provincial vuelca al mercado local, en el marco de la inversión salarial decidida por el gobernador Gustavo Valdés, más de $1.300 millones en concepto de pago del Plus Unificado remunerativo mensual de $15.650.

“Es inevitable la comparación; por un lado, tenemos al Gobierno nacional con una medida aislada de otorgar un adicional por única vez de $5 mil antes de elecciones. Por otra parte, la Provincia paga un plus remunerativo, y esta es una medida permanente en el tiempo, sostenedora del salario real, y además abonado con antelación del salario y, además, el salario abonado durante la última semana del mes en curso en el cual el agente presta servicio”, destacó Rivas Piasentini.

Piasentini también destacó que el Ministerio de Hacienda y Finanzas diseñó incrementos del Plus Unificado remunerativo mensual que elevaron el beneficio en $3.000 en cuatro meses. “Hasta febrero pasado este adicional, por agente activo-jubilado y pensionado, era de $12.650; en marzo pasó a $14.150, y desde julio se elevó a $15.650”, señaló.

Cabe recordar que, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, el Gobierno provincial volcó de manera adicional otros $950 millones para pagar a los agentes activos, jubilados y pensionados un Plus Navideño de $10 mil”, recordó también el jefe de la cartera económica correntina.

Asimismo destacó el Plus por Pandemia para los trabajadores de los sectores Salud y Seguridad que significó una inversión extra mensual de $160 millones y que en el lapso de seis meses -entre abril y octubre de 2020- acumuló más de $969 millones. Valdés definió que el Plus por Pandemia sea de carácter remunerativo y además otorgó en concepto de Plus $4 mil por agente.