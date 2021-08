La hija de Amalia Granata tuvo quemaduras por un accidente doméstico y debió ser operada

Amalia Granata contó que su hija Uma-fruto de su relación anterior con Cristian El Ogro Fabbiani- debió ser operada como consecuencia de un accidente doméstico que sufrió durante la cuarentena. La nena de 13 años se quemó con caramelo mientras preparaba un postre.

La periodista decidió hacerlo público una vez que ya había pasado la intervención quirúrgica. Lo hizo durante la emisión de Polino Auténtico, el ciclo radial que conduce los sábados Marcelo Polino por Radio Mitre y en el que ella integra el panel junto a Yanina Latorre. “Uma se quemó durante la cuarentena. Fue con caramelo, pero se quemó desde el dedo gordo hasta el codo”, detalló Granata y agregó además de la cicatriz que le quedó en su brazo, se le produjo un queloide “que le dolía muchísimo”. “Así que, a la larga, la tuvieron que operar”.

Granata -que en las próximas elecciones legislativas será candidata a senadora por el PRO en Santa Fe- aclaró que su hija se encuentra en perfecto estado de salud, que se trató de una intervención ambulatoria, que no requirió de días de internación. Pero que, de todas formas, no dejó de preocuparse al momento de despedirse de su hija antes de que la llevaran al quirófano.

“Es una operación simple, a la media hora tenía el alta, pero cuando ves a tu hija que entra al quirófano es tremendo”, se sinceró la periodista, que también es madre de Roque, de cuatro años, fruto de su relación actual con el empresario Leo Squarzon. “De todas maneras, lo más importante es que salió todo bien”, destacó Amalia Granata.

En abril pasado, la periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su hija en medio del festejo -adaptado a la pandemia del coronavirus- de cuando cumplió años. “Felices 13 años, mi todo. Que tu frescura, tu dulzura y tu corazón noble te acompañen toda tu vida y que esta se llene de momentos fabulosos. Te amo”, escribió la diputada en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores.

Días antes del cumpleaños de Uma, Granata había compartido en televisión el audio que su hija le envió llorando luego de que suspendieran las clases presenciales y el festejo que quería hacer (y que no había podido el anterior). “Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?”, se oye a Uma en el mensaje.

“Dudé mucho en exponer este audio porque es privado. Ayer estaba en la ruta volviendo de Santa Fe, Reconquista, cuando lo recibo y me generó muchísimo dolor”, contó por ese entonces la periodista en Los ángeles de la mañana, ciclo en el cual reprodujeron el material. “Solo los padres que ya pasamos por esto todo el año pasado sabemos las consecuencias psicológicas, emocionales y los problemas que esto les ha traído a nuestros hijos”, agregó.

En tanto, expresó su descontento en sus redes sociales: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República”, sostuvo. “Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo. CON LOS CHICOS NOOOOOO”, agregó visiblemente enojada.

Infobae