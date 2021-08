Polémica en las redes sociales por el festejo de una edil

Se viralizaron ayer imágenes y videos del festejo de cumpleaños de la concejala radical de Capital, Florencia Ojeda, quien explicó a El Litoral que no incumplió ninguna medida sanitaria.

“El festejo fue en Santa Ana, localidad que está en fase 5, con poca gente y todo muy medido”, aclaró Ojeda.

“Yo no me preocupé porque se que no incumplimos ninguna medida sanitaria, todo lo contrario”, agregó.

“El festejo fue al aire libre y se terminó temprano. Además tuvimos en cuenta la restricciones de horario en Capital (sólo se puede circular hasta las 2). Lo hicimos en la quinta de mi familia, siempre con los cuidados que corresponden”, dijo. Las imágenes se viralizaron por las redes sociales con comentarios despectivos y críticas a la edil.