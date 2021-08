Thelma Fardin contó cómo era su vínculo con Juan Darthés cuando grababan Patito Feo

A casi tres años de haber hecho pública la denuncia por violación radicada en Nicaragua contra Juan Darthés por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009 en dicho país en el marco de una gira de la tira de Patito Feo y a la espera del juicio que se realizará en Brasil, Thelma Fardin habló sobre cómo era su relación con el actor mientras grababan la ficción infantil. Además, se quebró al asegurar que ya no le importa si hay gente que no le cree y que necesita dar vuelta la página para poder seguir con su vida.

Entrevistada en un mano a mano con Ángel de Brito en LAM, la actriz habló de su relación con el actor en el ámbito laboral: “Hola y chau era mi vínculo con él y cuando lo tuve que denunciar tuve que googlear su edad porque me pedían la edad en la denuncia. Cunado sos chico, adolescente, la gente post 30 te parece toda grande. Para mi era un señor y el vínculo era de hola y chau”.

En ese momento recodó que hace unos años colegas como Griselda Siciliani habían expresado su incomodidad al trabajar con él. Casualmente ella formó parte del elenco de la tira que tenía a Laura Esquivel y a Brenda Asnicar como protagonistas: “Ella en ese momento tenia la edad que yo tengo ahora... Tengo el recuerdo de mujeres grandes diciendo cuidémonos”.

A su vez, contó que luego de haber hecho pública su denuncia en una conferencia de prensa organizada por Actrices Argentinas en diciembre del 2018 “mucha gente” fuera de cámara le dijo “a mí me pasó”. “Pero de chica no tenía esa percepción, yo no tenía registro, sí fue en ese viaje, no entro en detalles porque hay cosas que pertenecen a la causa, que fue la última gira y hubo cuestiones que comprendí después, en el momento no dije ‘cuidado’, pero hay cosas que vistas ahora como la adulta que soy, que digo ‘estos tres momentos fueron raros’ viniendo de una persona que yo creía que no sabía mi nombre, realmente era hola y alguna escena pero él era el papá”.

Sí recordó que quien interpretó al padre de Laura Esquivel en la ficción tenía “bastante más vínculo con los varones del elenco”: “Nosotras quedábamos muy fuera del universo de los adultos, como corresponde, lo más sensato”.

Más allá de la decisión que en unos meses tome el juez, ella siente que necesita el juicio para poder continuar con su vida: “No pienso en el momento en el que él vaya preso, sino que tiene más que ver conmigo, con dar vuelta la página. Que haya una fecha ya es liberador para mí”. Además, para ella una buena forma de seguir podría ser volver a trabajar, algo que muchas veces dejó de hacer: “Pasaron tres años (de la denuncia) y muchos mas sin que fuera publico, que me marcó en lo laboral porque me daba miedo”.

Antes de realizar la denuncia había estado viviendo en México: “Volver fue difícil y me di cuenta que no podía seguir con mi vida hasta no resolverlo (la denuncia). Seis o siete meses después de llegar a Argentina hice la denuncia. Volví sabiendo que tenía que encarar esto, mi vida tenía que continuar y no había algo resuelto, viví en otros países un poco esquivando la posibilidad de cruzar a estar persona”.

Hacia el final de la nota, el conductor le preguntó “¿Qué te gustaría decirle a los que no te creen?” y casi entre lágrimas, ella respondió: “Dije tantas cosas, es importante que esa persona puede tener a alguien al lado que sea más importante que que le crea a que me crea a mí y que a través mío está estigmatizando a esa persona. Ahora Estoy cansada la verdad, estoy harta. Basta de dar explicaciones, no me creen, no me creen, ya está , mi vida tiene que seguir por algún lado”.

Infobae