More Rial confirmó el partido con el que se lanzará a la política

More Rial sorprendió a todos cuando reveló que se iba a lanzar a la política "para cambiar las cosas" ya que aseguró que "no queda más que hacerlo uno mismo". Sin embargo, no se sabía el partido político en el que se iba a presentar... ¡hasta ahora!

La hija de Jorge Rial detalló que su plan era lanzarse junto a su abogado: “Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades!".

En ese sentido, el letrado de la farándula habló con Clarín y reveló el espacio por el que apostaron: "La idea es arrancar de cero en el Partido Renovador Federal, para que no digan que queremos puestos ni que queremos lucrar con la política. More quiere formarse en todo lo que es el ámbito político, y ahora va a empezar a estudiar ciencias políticas".

Además, Cipolla destacó que uno de los referentes es Martin Maganas, un empresario que forma parte de una "asociación contra la discriminación", uno de los ejes de su campaña: "Algo de lo que queremos fomentar es que los actos de discriminación sean un delito, no una contravención".

Diario Show