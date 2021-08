Murió el autor de un reconocido chamamé

Cholo Aguirre, “el cantor de los ríos” falleció a raíz de un paro cardíaco el 28 de julio pasado a los 93 años, pero su partida trascendió recién en las ultimas horas cuando sus familiares oficializaron el pedido del artista de descansar en el río Paraná, que tanto lo inspiró. El Cholo vivía desde hace varias décadas en Madrid, España.

Félix Alberto Aguirre, más conocido como el Cholo Aguirre nació en San Lorenzo, Santa Fe. Fue el menor de siete hermanos y el que a temprana edad abandonó la casa familiar para convertirse años más tarde en uno de los autores argentinos más reconocidos.

“Trasnochados espineles”, “Río rebelde”, “Río manso”, “Río de ausencia”, “Río de angustia”, “Río de amor”, son algunos de los temas de su autoría que más hondo calaron en el cancionero y en el alma regional.

“Roberto Uballes, autor de la música de Río rebelde, me dice ‘por qué no hacemos una polkita para la película’ y así nació “tiré tu pañuelo al río/ para mirarlo cómo se hundía...”, había contado años atrás en una nota realizada por Moni Munilla para este diario, oportunidad en la que también dijo: “Integraba la orquesta de Juan Sánchez Gorios, cuando por un entredicho dejé todo y me fui. Saqué pasaje para Corrientes y en el colectivo un chico muy simpático me invita a su casa, me presenta a su madre que cocina para mí y surge la propuesta de visitar un lugar encantador, según sus palabras. No había nada, 3 ó 4 casas y un restaurante donde entro a cantar. De ese pueblo que es este, Paso de la Patria, hice algunas anotaciones. Tengo muchos papelitos que después se vuelven canción, como ‘Trasnochados espineles’, que fue ‘parido’ al otro día”.

Aunque sucedió hace ya varias semanas, el fallecimiento del artista no trascendió hasta ayer, cuando sus familiares hicieron público el deseo del Cholo de que sus cenizas descansen en el rio Paraná, pero no hay fecha para el regreso de los restos del artista a la tierra que tanto lo inspiró.