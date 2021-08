Anita Pauls reveló que consumió marihuana durante su embarazo

Anita Pauls relató por primera vez su experiencia de consumir marihuana durante los meses de gestación, después de las críticas que generaron las declaraciones de Julia Mengolini, que aseguró que desde hace tiempo tendría que haberse legalizado el cannabis para uso medicinal.

“Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida y yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme me hacía bien”, comenzó diciendo la artista desde Los Ángeles en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“No es como una cosa recreacional que ‘me fumo un porro’ o sea lo necesitaba, estaba pesando 45 kilos y era muy bajo peso para mí y encima estaba embarazada. Esto me ayudaba mucho más que meterme un medicamento o soluciones que me ofrecían que no me ayudaban”, explicó.

“No siento que nadie tenga voz para juzgarme y decir si está bien o mal. Averiguando sobre el tema de la marihuana, al final de cuentas no hay pruebas de que haga mal. Te dicen que no te lo recomiendan pero no hay pruebas”, agregó.

“El primer trimestre fumé marihuana vaporizandome y nunca más volví a estar drogada o sentir ese efecto que puede tener una droga, gracias a Dios. Es como en este momento estar sobria. Fue con el fin específico de darme hambre y que bajaran las náuseas”, dijo. “A mi me ayudó y me preocupé muchísimo cuando estaba bajando de peso y no podía comer. Cada uno con su viaje y las elecciones que considera mejor”, completó.

Desde hace unos años, Anita Pauls vive en la ciudad californiana de Los Ángeles, en Estados Unidos. Meses atrás, la actriz había decidido no vacunarse pese a que su médica se lo recomendó: “Mi pareja se vacunó y yo no me vacuné. Estaba dudando si vacunarme o no. La médica me dijo que me vacunara porque las embarazadas tienen más riesgo de morir. Somos como de alto riesgo. Pero cuando tuve que sacar el turno, tenía que firmar un montón de cosas que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas. Así que, si tu bebé sale con algún problema, anomalías o alguna deformación, no se hacen cargo. Ya leer todo eso...”, manifestó.

Y respecto a su decisión, la tomó después de consultarlo con más médicos: “Hablé con más médicos y me dijeron: ‘La vacuna es para protegerte a vos. Ahora, si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo, eso no te lo va a poder decir nadie porque la vacuna acaba de ser inventada’”.