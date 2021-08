Arrolló a un perro ciego, lo abandonó e insultó a una vecina

Un hombre arrolló a un perro ciego y lo abandonó en una calle de Corrientes. El hecho ocurrió en una transitada avenida este viernes por la tarde, según detallaron fuentes cercanas al hecho.

El hombre de unos 30 o 40 años de edad conducía un automovil de color gris (patente Jpf 862) en compañía de otras 3 personas por avenida Libertad y Dardo Rocha.

"Al doblar la esquina a toda velocidad, el perro cruzaba la calle junto a un vecino. Primero lo chocó, todos le avisamos que estaba el perro ahí y aún así lo arrolló", aseguró a ellitoral.com.ar, una de las testigos del hecho.

Según detallaron las personas que presenciaron el accidente, el sujeto desde su asiento preguntó si el cachorro era de alguien pero no se bajó en ningun momento del auto.

Uno de los vecinos logró sacarlo de abajo de las ruedas para colocarlo en la vereda. "Le dije que se haga cargo, lo subiera al auto y lo llevara a una veterinaria y me dijo que el no iba a hacer nada porque el perro no era de él", dijo la testigo. "Le dije que se haga responsable porque en esa calle circulan niños y no puede andar a toda velocidad, me dijo que estaba loca y me insultó", aseguró la joven.

Luego de la discusión, el sujeto condujo a toda velocidad y dejó al perro agonizando. Entre tres jóvenes, dos chicas y un chico, llamaron a la Policía de Corrientes y a una fundación animal para intentar salvarlo.

Se trataba de un caniche ciego de color blanco. "Además tenía aspectos de ser un perro adulto", aseguraron.

Al llegar el movil policial, el perro ya había fallecido. "Me tomaron la exposición pero me dijeron con sinceridad que seguramente quedaría en la nada porque el perro no tenía dueño y además al no tener un nombre del responsable de la muerte sería muy dificil encontrarlo", concluyó la joven.