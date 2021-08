“No me siento responsable de la pelea con Arturo; él estuvo mal asesorado y se equivocó"

—Cuando aparece su primo Arturo en la escena, también aparece la pelea que determinó la política de Corrientes por los próximos 4 años, desde 2005 hasta 2009. ¿Por qué?

—Porque se desvió el rumbo que nosotros habíamos trazado. Y yo no quiero que eso ocurra en el futuro, por eso tenemos que consolidar la alianza y tenemos que saber perfectamente bien cuál es el camino que debemos transitar, de dónde salimos y a dónde debemos llegar.

—Usted dice que se desvió el rumbo y Arturo Colombi dice que usted le quiso manejar el gobierno desde antes de asumir. Incluso, más, que le hacía los gabinetes por radio.

—Es que había funcionarios que eran muy buenos en ese momento. No se puede llegar y cambiar todo.

—Pero él dice que ni había llegado todavía.

—Y buuueno. Lamentablemente, son cuestiones políticas que ocurren en…

—En toda la familia.

—No, son cuestiones políticas, no de familia.

—¿Qué quedó de todo eso?

—Un sabor agrio, porque yo lo hice convencido de por qué teníamos que seguir por ese camino. Y creo que no estuve equivocado en renunciar a la diputación nacional en el 2007, para venir a pelear a la provincia porque sabía que en dos años más perdíamos el gobierno. Yo tenía el pleno convencimiento de que perdíamos. Entonces tuve que venir con un montón de gente, amigos, dirigentes, intendentes que pensábamos lo mismo y nos unimos para preservar un gobierno que no era nuestro, sino un gobierno que tuvo su origen en 2001 y que mucha gente hizo esfuerzos y no podíamos tirar a la borda así nomás toda esa cuestión.

—Usted me dijo alguna vez que le dolió esa pelea con su primo.

—Por supuesto, porque a cualquiera le molesta una cuestión familiar.

—¿Pero se siente responsable?

—Yo no me siento responsable.

—Después de lo que pasó con su primo Arturo, ¿sigue confiando en los dirigentes políticos que usted, vamos a suponer, forma y que después muestran su autonomía, incluso de usted?

—Es difícil eso. Pero yo no le doy tanta importancia. Puede molestar y duele a veces la conducta y la actitud de ese tipo de personas. Pero yo siempre priorizo la cuestión de fondo que es el proyecto. Entonces, como se dice vulgarmente, “tragamos varios sapos”, pero no perdemos de vista el objetivo superior.

—¿Usted cree que su primo lo traicionó?

—No, no, no. Estuvo mal asesorado y ese mal asesoramiento lo llevó por mal camino.

—Y por supuesto, usted no considera que lo traicionó a él.

—No, porque yo estaba del otro lado.

—Vuelve en 2009, se queda hasta el 2017. Ahí hizo uso de su reelección y entonces aparece la figura de Valdés. En ese caso, ¿por qué lo eligió a Valdés?

—Gustavo tenía muchos elementos muy claros y era la persona que nos aseguraba unas elecciones favorables y, de hecho, los números así lo indican. El justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo, como quieras llamarlo, no tenía Gobierno nacional, ya había perdido el Municipio y ganábamos por 7 puntos, por 50 mil votos nada más. Entonces, hubo una serie de factores que llevaron a elegir a Gustavo como candidato.

—¿Qué fue el “perdieron, perdieron y perdieron”, golpeándose la mano?

—Así (golpea con una palma el dorso de la otra mano), esto que les molesta a muchos.

—Exacto. ¿Qué fue eso?

—El candidato de la oposición decía que era mentira, que ellos habían ganado.

E hicieron conferencia de prensa y bueno, era un poco de marketing, también. (Risas)