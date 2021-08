“Yo no manejo la Justicia; los que dicen otra cosa, que traigan una prueba”

—En 2009 vuelve, después de una feroz disputa con su primo. Una disputa electoral, política…

—Con tres sectores, con tres. No te olvides de que el peronismo también fue afuera.

—Está bien. Vuelve luego de atravesar situaciones violentas, incluso, muy violentas: estamos hablando de que a usted lo denunciaron, varias veces. Pero en 2009, básicamente, Hernán González Moreno lo denuncia por el regalo de la casa. González Moreno aparece muerto y algunas personas lo hicieron responsable. Usted, en ese momento, dijo: “Me tiraron un muerto”.

—Exactamente, fue así.

—¿Qué quiere decir con “me tiraron un muerto”?

—Yo te contesto con estas palabras: si no, no hubiera ganado las elecciones con el 77% de los votos. Respondeme eso y vas a tener la respuesta a tu pregunta.

—¿No se rompieron todos los límites permitidos para la política?

—Había posiblemente actores y factores que sí. Pero yo te digo llegué y gané por el 77%. Si vos me contestás y la gente me contesta esto, está.

—Pero yo le estoy preguntando otra cosa.

—¿Que si se rompieron códigos? Sí se rompieron códigos. Códigos no, sino actitudes y formas y modos lamentables que trataron de ensuciar y embarrar la cancha.

—El asunto González Moreno y la pauta oficial terminaron en juicio. Su primo Arturo, entre otros, fue acusado y condenado en una causa que sigue. Él dice que usted, Flinta y Vignolo, le armaron esa causa a modo de venganza. ¿Es cierto eso?

—Nunca. Yo no soy de esas personas vengativas. No estoy formado así. De hecho, te darás cuenta de que después de 2009, muchos funcionarios que estaban con el gobierno de Arturo siguieron conmigo. Yo los elijo por la capacidad no por otra cosa. Bajo ningún punto de vista soy esa clase de personas. Sí me duele cuando ciertos actores tienen ese tipo de conducta hacia uno.

Yo no estoy formado así. Sino andá y analizá: 30/08/57, que es mi fecha de nacimiento y ahí te va a dar cómo soy yo. Sacá la conclusión: 30/8/57.

—¿Usted cree en todas esas cosas?

—Sí, sí. Pero está, ahí está.

—Sin embargo, hay otros que también se quejan de usted en ese asunto de la Justicia, por ejemplo, “Tato” Romero Feris, Fabián Ríos, que lo acusan abiertamente de manejar la Justicia.

—Bueno, es lamentable que aquellos que fueron actores del manejo de la provincia durante años y de lo que fue no solo la cuestión política sino judicial vengan a decir esas cosas, no tiene sentido bajo ningún punto de vista. Y Fabián, más que nada, sabemos su posición: fue uno de los que peleó por la intervención del Poder Judicial en el 2013. Así que está todo dicho.

—¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, Gustavo Canteros o Pedro Cassani dicen o amenazan o hacen ese juego de la política de querer irse y a los dos o tres minutos se empiezan a mover sus causas judiciales?

—Hay que decirles que yo no estoy en el Gobierno. A mí no me echen la culpa. No me hagan responsable de cosas de las que yo no tengo nada que ver.

—Pero yo le estoy preguntando otra cosa. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad cuando pasan esas cosas?

—Y, mirá, yo no le daría artículo. Yo seguiría igual convencido de lo que hay que hacer. A mí una causa judicial no me va a parar, más si yo tengo razón y la conciencia limpia para seguir adelante con el proyecto.

—Pero también sabe que hay factores políticos que se mezclan con la Justicia.

—Bueno, pero cada uno tiene más espalda o menos espalda. Cada uno tiene que resolver.

—Bueno, pero la seguridad jurídica de cada uno se supone que se rige por otros parámetros.

—Está bien, pero tiene que ver con la seguridad, la tranquilidad y la conciencia que cada uno tiene si es o no responsable de la situación judicial que se está analizando.

—¿Todos los gobernadores manejan la Justicia?

—No.

—¿Y usted?

—No, si yo hubiera manejado la Justicia me hubiese equivocado ferozmente.

—¿Usted sabe que dicen eso?

—Y bueno, alguna prueba a ver. ¿Qué prueba hay?

—Que maneja no solamente jueces sino fiscales, no solamente los provinciales sino incluso los federales.

—¿Qué prueba hay de todo eso? Es lo mismo que yo te puedo decir, y no te lo voy a decir porque estamos al aire, lo que dicen sobre vos. ¿Y qué pruebas hay? Entonces, yo no voy a decir pue. Claaaro, yo te puedo dar 10 mil cosas que dicen sobre tu figura, sobre tu persona, y no te voy a decir porque no es cierto. No creo.

—Por suerte...

—No tengo pruebas.